9 września księżna Kate wydała oświadczenie, na które czekali wszyscy jej zwolennicy. Przekazała, że z końcem lata zakończyła chemioterapię i nawiązała do swojego stanu zdrowia. Podkreśliła, że ostatnie miesiące były dla nich naprawdę ciężkie - w styczniu księżna Walii przeszła operację jamy brzusznej, a podczas badań okazało się, że jest chora na raka (nie ujawniono dokładnych szczegółów). W filmie, który nagrała wiosną, przekazała, że podjęła leczenie. Od początku roku rzadko pojawiała się publicznie, a obowiązki przejął całkowicie m.in. książę William. Niedawno spotkał się z tłumem i nawiązał do obecnego stanu zdrowia żony.

Książę William o zdrowiu księżnej Kate. Jak się czuje?

Książę William w Walii został niezwykle ciepło przyjęty - zapewne nie bez znaczenia było to, że pojawił się tam już po przekazaniu dobrych wieści w sprawie stanu zdrowia księżnej Kate. Mieszkańcy bili brawa, a także dopytywali się o ulubioną członkinię brytyjskiej rodziny królewskiej (także Wy tak uważacie, czemu daliście wyraz w naszej sondzie, w której głosowaliście). Starszy syn króla Karola III (który także zachorował na raka) przekazał w rozmowach, że choć jego żona zakończyła chemię, to przed nią "długa droga do przejścia" i rozpoczęła dopiero kolejny etap leczenia. Przy okazji książę William podziękował wszystkim za troskę i życzliwość, jaką otrzymują od poddanych i sympatyków rodziny królewskiej.

Następca tronu zaprezentował także odmieniony wizerunek, który przypadł jego fanom do gustu - książę od jakiegoś czasu nosi brodę, a internauci uważają, że wygląda najlepiej w swoim życiu. Jednak za tą zmianą kryje się coś jeszcze, na co uwagę zwrócił w rozmowie z Plotkiem ekspert od wizerunku.

Kate Middleton na nowym filmie z rodziną. Tak dużo jeszcze nie pokazywali

Oprócz oświadczenia royalsi udostępnili rodzinne nagranie, na którym znalazła się także księżna Kate. Rodzice zdecydowali się nawet na czułości w obecności dzieci, co spotkało się z bezcenną reakcją księżnej Charlotte. Na nagraniu czujni obserwatorzy dopatrzyli się także wielu innych rzeczy. Zwrócili uwagę na zachowanie księcia Louisa, a także analizowali strój, w którym pojawiła się księżna Walii. Niektórzy uważają, że to znak dla Meghan Markle.