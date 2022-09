Księżniczka Beatrice dostała nową pracę. Wiadomo, czym będzie się zajmować

Księżniczka Beatrice jest córką księcia Andrzeja i jego żony Sary. Obecnie jest dziewiąta w kolejce do tronu. Przed nią znajdują się książę William i jego dzieci - książę George, księżniczka Charlotte oraz książę Louis. Po nich książę Harry oraz jego syn książę Archie i córka księżniczka Lilibet (którzy odziedziczyli tytuły po śmierci królowej Elżbiety II). Ósme miejsce zajmuje książę Andrzej, a po nim jest właśnie Beatrice. 34-latka wraz z objęciem urzędu przez króla Karola III zyskała nową fuchę.

Księżniczka Beatrice została doradczynią stanu. Będzie wspierać króla Karola III

Księżniczka Beatrice po śmierci królowej Elżbiety II dołączy do grona doradców stanu, którzy będą wspierać króla Karola III w pełnieniu obowiązków, gdy ten nie będzie mógł. Wcześniej to on pełnił taką funkcję, więc 34-latka "wskoczy" na jego miejsce. Dlaczego właśnie ona? Ponieważ jest czwartą osobą w rodzinie królewskiej, znajdującą się w linii sukcesji do tronu, która skończyła 21 lat. Obok niej wspierać króla mają prawo królowa małżonka Camilla oraz cztery kolejne osoby w odpowiednim wieku, więc mogą być to książę William, książę Harry oraz książę Andrzej.

Po śmierci królowej Elżbiety II zmieniło się naprawdę wiele w rodzinie królewskiej. Nie tylko dzieci Meghan Markle i księcia Harry'ego otrzymali nowe tytuły. Tak samo stało się w przypadku synów i córki księżnej Kate i księcia Williama. Zmiany zaszły także w ich przypadku, a synowa króla została nazwana tak, jak kiedyś przedstawiała się księżna Diana.

