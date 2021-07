"Milionerzy". Padło pytanie o sążeń. Hanna nie była przekonana, ale zaryzykowała. Opłaciło się

Mimo wcześniejszych perturbacji, które nastąpiły w programie, Hanna Janus dalej grała o wymarzony milion. Nie przypuszczała jednak, że już wkrótce przyjdzie jej się zmierzyć z kolejnym trudnym pytaniem. Tym razem chodziło o sążeń.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda: Praca zaczęła mnie dusić. Dlaczego wróciła na scenę?

"Milionerzy". Myślał, że zaznaczył poprawną odpowiedź, a stracił szansę na milion

"Milionerzy". Sążeń to antropometryczna miara długość równa rozpiętości:

A: pięt

B: ramion

C: ramion cyrkla

D: zainteresowań

Uczestniczka z rozwagą podeszła do kolejnego pytania. Po kolei wykluczyła te odpowiedzi, które wydawały jej się najmniej prawdopodobne, a mianowicie A "pięt" oraz D "zainteresowań". Po chwili namysłu odrzuciła również wariant C "ramion cyrkla". I chociaż pani Hanna nie wyglądała na przekonaną, poprosiła Huberta Urbańskiego, by ten zaznaczył odpowiedź B "ramion".

"Milionerzy". Gdzie w Polsce pojawiły się najwcześniej tramwaje elektryczne?

"Milionerzy". Sążeń to antropometryczna miara długość równa rozpiętości...? Odpowiedź na pytanie

Okazało się, że choć uczestniczka zaryzykowała, postąpiła bardzo słusznie. Zaznaczona przez nią odpowiedź była poprawna, dzięki czemu pani Hanna wygrała 5 tysięcy złotych i mogła walczyć o kolejną sumę gwarantowaną.