Zorganizowany przez fundację Omeny Mensah bal charytatywny okazał się towarzyskim wydarzeniem sezonu. Wśród zaproszonych gości byli między innymi Anna i Robert Lewandowscy, Agnieszka Woźniak-Starak, Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, Piotr Kraśko, Paulina Krupińska i Dorota Wellman. Tego wieczoru nie zabrakło również Cezarego i Edyty Pazurów.

Specjalnie na to wydarzenie Edyta Pazura wybrała połyskującą czerwoną sukienkę z dużym dekoltem i bufiastymi krótkimi rękawami. Do kreacji z odsłaniającym jej nogi rozcięciem dobrała delikatną biżuterię. Stylizacja prezentowała się bardzo elegancko i idealnie wpisała się w motyw przewodni imprezy, którym był "Wielki Gatsby".

Kilka dni po tym wydarzeniu Edyta Pazura na instagramowym profilu opublikowała zdjęcie, na którym zaprezentowała, jak wyglądały przygotowania do imprezy. Okazało się, że pomimo tego, iż zadbała o perfekcyjny strój i makijaż, to zapomniała o dość istotnym szczególe. Do fotografii dodała żartobliwy komentarz.

Lubię sobie wszystko zaplanować z wyprzedzeniem - czytamy na Instagramie.

Edyta Pazura Instagram/@edyta_pazura

Post spotkał się z pozytywnym odbiorem ze strony internautek, które nie tylko dziękowały jej za szczerość, ale również chętnie dzieliły się swoimi opowieściami.

Koleżanka kiedyś mnie uświadomiła, że najlepiej golić nogi w ubraniu docelowym, bo po co się przepracowywać, skoro można ogolić się do widocznej linii.

Rzadkość na Instagramie. Prawda i szczerość teraz nie są modne. Brawo!

Prawdziwe życie! Uwielbiam cię za szczerość i dystans - napisały internautki.

Nie obyło się również bez porad i wskazówek. Dużo kobiet proponowało jej, aby zdecydowała się na depilację laserową, dzięki której w przyszłości mogłaby uniknąć kłopotliwej sytuacji.

