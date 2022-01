Więcej informacji o brytyjskiej rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie Gazeta.pl.

Królowa Elżbieta jest najdłużej panującą monarchinią na brytyjskim tronie. Książę Karol od lat cierpliwie czeka, aż przejmie koronę, jednak nie brakuje plotek, że zrezygnuje z tego na rzecz syna, księcia Williama. Wiadomo, że kwestia tytulatury dla księżnej Camilli jest bardzo skomplikowana. Jaki tytuł otrzyma, jeśli jej mąż faktycznie zasiądzie na tronie? Szczegóły ustalono jeszcze przed ich ślubem, ale wszystko może się zmienić.

Zobacz wideo Książę Karol i Camilla biją brawo dla pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem

Jaki tytuł będzie miała księżna Camilla, gdy książę Karol zostanie królem?

Zanim doszło do ślubu księżnej Camilli i księcia Karola, ustalono, że kiedy książę Walii zostanie monarchą, jego partnerka otrzyma tytuł: Jej Królewskiej Mości Księżnej Małżonki. Ma to związek z rozpadem pierwszego małżeństwa kobiety, która wcześniej wyszła za brygadiera Andrew Parker Bowlesa. Mimo tych ustaleń nie brakuje spekulacji, że gdy Karol wreszcie zostanie królem, będzie dążył do tego, by jego żona była tytułowana jako królowa małżonka.Taki tytuł przysługuje kobietom będącym żonami królów i kiedyś otrzyma go np. księżna Kate, żona księcia Williama.

Według królewskiej biografki Penny Junor, tytuł księżnej Camilli będzie zależał, przynajmniej w części, od opinii publicznej. W rozmowie z "The Telegraph", wyznała, że otrzyma ona tytuł królowej, jeśli zdobędzie przychylność Brytyjczyków. To z kolei może rozwścieczyć księżniczkę Annę, która miała powiedzieć żonie księcia Karola, że na to nie zasługuje.

Mam wrażenie, że będzie królową, a nie księżną małżonką, ponieważ Karol jest z niej tak dumny i bardzo jej wdzięczny. Kocha ją tak bardzo, że trudno byłoby mu nadać jej gorszy tytuł. To byłoby poniżające - przyznała.

Księżna Camilla przez pewien czas nie cieszyła się sympatią obywateli, jednak zdążyła się już wkupić w ich łaski i udowodniła, że potrafi godnie reprezentować rodzinę królewską. Gdyby książę Karol zmarł po nadaniu żonie tytułu królowej małżonki, wówczas Camilla i tak nie będzie mieć żadnych praw do tronu, tylko książę William.