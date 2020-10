Ewa Szabatin pochwaliła się obserwatorom swoimi najnowszymi designerskimi dodatkami do wnętrz. Celebrytka tym razem postanowiła dodać kilka elementów w stylu vintage. Pojawił się ciekawy plakat, dopasowany kolorystycznie do ścian oraz komoda, nawiązująca do lat 70. tych. Wracająca moda na ten styl opanowała ostatnio mieszkania wielu gwiazd.

Ewa Szabatin pokazała stylowe mieszkanie

Tancerka i blogerka postanowiła uchylić rąbka tajemnicy i pokazać nowe nabytki do mieszkania. Uwagę zwraca ogromny plakat z wizerunkiem dwóch kobiet. Szabatin upolowała obraz na stronie "Yestersen", gdzie znajdziemy wiele stylowych dodatków vintage. Dodajmy, że nie jest to najtańszy sklep, ale możemy wyczaić tam prawdziwe perełki. We wnętrzu nie brakuje też roślin, które sprawiają, że całość jest przytulna. Pokazana przez Ewę niewielka komoda z szufladami idealnie wpasowuje się w klimat i zachowuje motyw zieleni, którego w mieszkaniu nie brakuje, poprzez zielone drzwiczki. Całość prezentuje się naprawdę bardzo stylowo!

Ewa Szabatin pokazała mieszkanie Ewa Szabatin - Instagram

Gwiazdy uwielbiają ten design

Moda na proste meble oraz zielone dodatki zawładnęła ostatnio mieszkaniami gwiazd. Podobny design zobaczymy m.in. w mieszkaniu Marty Wierzbickiej, która niedawno urządzała nowe lokum. Trzeba przyznać, że zarówno dodatki wybrane przez Martę, jak i Ewę Szabatin prezentują się naprawdę świetnie. Piękno tkwi w prostocie! Podobają wam się takie wnętrza?

