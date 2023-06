"M jak miłość" to już kultowy serial, który w sercach widzów gości od wielu lat. Najwierniejsi fani od dwóch dekad bacznie przyglądają się kolejnym perypetiom rodziny Mostowiaków. W tym roku sezon zakończył się wyjątkowo wcześnie. Ostatni odcinek został wyemitowany pod koniec maja. Widzowie nie byli zadowoleni z tego powodu. Wygląda na to, że to nie koniec niespodzianek. W nowym sezonie, który trafi do emisji dopiero po wakacjach, scenarzyści przygotowali kilka drastycznych zwrotów akcji. Czego możemy spodziewać się po nowych odcinkach?

"M jak miłość". Co się wydarzy w nowym sezonie? Znamy finał wątku Izy i Marcina. Szykują się wielkie zmiany

Jak podaje portal superseriale.se.pl, w nowym sezonie widzowie muszą przygotować się na skrajne emocje. Po wakacjach życie głównych bohaterów odmienią zaskakujące wydarzenie. Ponadto, do serialu dołączą nowe postacie.

Scenarzyści przygotowali kolejne wątki. Niektóre z nich będą rozwijały dobrze nam znane historie. Tak będzie m.in. w przypadku Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski), którego małżeństwo wisi na włosku. Dla fanów tej pary nie mamy dobrych wieści. Jak informuje portal superseriale.se.pl, w nadchodzącym sezonie mężczyzna rozpocznie nowy etap w życiu, bez żony. Detektyw niespodziewanie spotka tajemniczą kobietę. Piękna blondynka ubrana w czapkę i okulary znienacka zapuka do jego drzwi. Na razie nie wiadomo jeszcze, czego będzie szukać, ale na pewno nie zjawi się u niego przez przypadek.

Oprócz tego w życiu Marcina na stałe zagości atrakcyjna tancerka Kamila (Michalina Sosna). Kobieta w minionym sezonie pojawiała się raczej epizodycznie. W najnowszym być może będzie próbowała zastąpić Izę (Adriana Kalska). Jak się dowiadujemy, to właśnie ona będzie pocieszać Chodakowskiego po bolesnym rozstaniu. Wygląda na to, że dzięki niej Marcinowi łatwiej będzie się pogodzić z obrotem spraw.

"M jak miłość". Co się wydarzy w nowym sezonie? Magdę i Andrzeja czekają trudne chwile. Do Grabiny powróci dawno niewidziana postać

W nowym sezonie "M jak miłość" dowiemy się, co dalej z Nadią, dziewczynką, którą opiekują się Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek). Wyjdzie na jaw, że ojciec dziecka nie przeżył i zginął na wojnie w Ukrainie. Tym samym Budzyńscy rozpoczną starania o adopcje. Nieco później okaże się jednak, że małżeństwo zostało wprowadzone w błąd, a ojciec dziewczynki przeżył. Co więcej, mężczyzna przyjedzie do Polski i będzie chciał odzyskać Nadię. Jego przybycie może nieźle namieszać w ich życiu.

Z kolei Barbara Mostowiak (Teresa Lipowska) będzie miała powody nie tylko do radości, ale i zmartwienia. Do Grabiny powróci Bartek (Arkadiusz Smoleński). Mąż Uli (Iga Krefft) zdecyduje się na stałe wrócić z Australii. Niestety, u jego boku nie pojawi się ukochana i mała Kalinka. Prawdopodobnie jego wątek będzie kontynuowany bez żony i dziecka. Jesteście ciekawi, co jeszcze się wydarzy? Nowy sezon będzie można oglądać na przełomie sierpnia i września.