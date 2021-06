Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski już szykują się do rozwodu. Podobno, jak donosi "Super Express", są w trakcie omawiania kwestii związanych z podziałem majątku.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Zamachowska o Zbyszku Zamachowskim: "Podaję mu kapcie"

Monika Zamachowska już nie nosi tego nazwiska. Zmieniła je

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski. Kolejny krok przed rozwodem

Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski rozstali się na początku roku. Dopiero w kwietniu potwierdzili oficjalnie tę informację. Dla fanów pary było to duże zaskoczenie. Aktor i prezenterka byli parą przez dziesięć lat. W 2014 roku wzięli ślub. O ile Zbigniew Zamachowski nie komentuje rozstania z dziennikarką, o tyle Monika chętnie dzieli się w sieci swoimi odczuciami na temat tego, co przechodzi. Na swoim koncie na Instagramie zamieszcza wpisy, w których opisuje swoje obawy związane z samotnością, rozstaniem, brakiem pieniędzy. Dziennikarka podzieliła się również informacją, że znalazła nową miłość, co zaskoczyło fanów gwiazdy. Mieli jej za złe, że szybko się pocieszyła. Jednak Monika Richardson szybko odpowiedziała internautom:

Pytacie, czy nie za szybko zamknęłam poprzedni rozdział życia. Otóż ja jeszcze niczego nie zamknęłam. Długo będę się leczyć z mojego dziesięcioletniego związku, w którym byłam złodziejką męża, złą macochą i osobą współuzależnioną jednocześnie. Może nigdy nie dojdę do siebie w pełni.

Na razie po prostu staram się nie pozwolić na to, żeby w tej żałobie emocji życie przepłynęło mi między palcami.

Pod wpisem ukazało się wiele wpisów dopingujących dziennikarkę, by nie traciła czasu i uporządkowała wszystkie sprawy związane z poprzednim związkiem. Monika Richardson wzięła do serca sobie te rady i zrobiła kolejny krok do rozwodu. Jak donosi Super Ekspres, Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski przeprowadzili pierwszą rozmowę w sprawie podziału wspólnego majątku. Oznacza to, że rozwód aktora i dziennikarki jest coraz bliżej.

Nowy związek Moniki Richardson kwitnie. Zamieszka z ukochanym w centrum miasta

Na razie data rozwodu nie jest znana. Nie wiadomo też, czy została już wyznaczona data w sądzie.