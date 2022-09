Król Karol III 9 września wygłosił pierwsze orędzie do Brytyjczyków jako władca Zjednoczonego Królestwa. We wzruszających słowach złożył hołd królowej Elżbiecie II, która zmarła w czwartek 8 września w zamku Balmoral. Jak do tej pory nie podano przyczyny. Monarcha długo przygotowywał się do przejęcia korony. Zostaje również głową kościoła anglikańskiego. Odbyła się właśnie historyczna ceremonia, podczas której Rada Akcesyjna oficjalnie ogłosiła go królem Karolem III. Monarcha mógł liczyć na obecność żony i syna.

Karol III oficjalnie nowym królem. Towarzyszył mu książę William i królowa małżonka Camilla

Rada Akcesyjna początkowo zebrała się w sali tronowej w Pałacu św. Jakuba bez króla Karola III, aby ogłosić śmierć królowej Elżbiety. Król Karol miał po jakimś czasie dołączyć do zebranych i złożył przysięgę, tym samym zostając zaprzysiężonym na nowego władcę. Wśród świadków była jego żona Camilla, od teraz nazywana królową małżonką i jego syn książę William.

William wyglądał na wyjątkowo przybitego, przez całe wydarzenie stał z posępną miną i miał zaciśnięte usta. Zadumę można było zauważyć również u królowej małżonki. Camilla miała na sobie czarną sukienkę wykończoną koronką i sprawiała wrażenie rozbitej. W jej oczach można było dostrzec łzy. Następnie nastąpiło odczytanie proklamacji z balkonu Pałacu św. Jakuba, po czym wybrzmiały słowa "Boże, chroń króla".

Na ten moment nie ma żadnych informacji co do dnia, w którym mogłaby się odbyć koronacja króla Karola III. Warto wspomnieć, że królowa Elżbieta czekała z tym ponad rok po śmierci ojca.