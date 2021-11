Więcej nowinek z życia gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

Na Instagramie króluje nowa zabawa. Graficy przerabiają zdjęcia polskich celebrytów - zarówno kobiet, jak i mężczyzn - aby pokazać, jak wyglądaliby oni jako reprezentanci odmiennej płci. Tym samym w sieci można znaleźć fotografie Małgorzaty Kożuchowskiej, Mariny Łuczenko-Szczęsnej, Anny Lewandowskiej, Weroniki Rosati i Anny Muchy w męskiej wersji, czyli z mocniejszymi rysami twarzy, krótszymi włosami i dorysowanymi brodami. Spore wrażenie robią też przerobione zdjęcia Borysa Szyca, Tomasza Karolaka, Macieja Zakościelnego czy Macieja Musiała, którzy w ciałach kobiet prezentują się równie dobrze jak we własnych. A kim jest postać, która łudząco przypomina Demi Moore? To ciekawa zagadka.

Polski aktor w kobiecej wersji wygląda niczym Demi Moore. Jak dwie krople wody!

Na instagramowym profilu o nazwie Zgadnij kto to pojawiło się biało-czarne zdjęcie kobiety. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest nią amerykańska aktorka Demi Moore, jednak nic bardziej mylnego. To jedynie świetna robota grafików, którzy posłużyli się wizerunkiem polskiego aktora, by "stworzyć" z niego subtelną reprezentantkę płci pięknej. Porównując powstałą na potrzeby zabawy grafikę z oryginalnym zdjęciem byłej żony Bruce'a Willisa, nie mamy wątpliwości, że podobieństwo jest ogromne.

Demi Moore Instagram/ @zgadnikktoto, East News

W kolejnym poście internauci odnaleźli rozwiązanie zagadki. Bohaterem przerobionego zdjęcia jest... Mateusz Damięcki! Poznać go można chociażby po umiejscowionym przy oku pieprzyku. Rzeczywiście, to jego rysy twarzy - nieco delikatniejsze, ale nadal podobne.

Efekt pracy grafików ewidentnie spodobał się samemu aktorowi, bowiem zestawienie obu zdjęć - swojego i przerobionego - opublikował również na własnym profilu na Instagramie.

