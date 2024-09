W niedzielę rozpoczęły się w Warszawie zdjęcia do nowej edycji "Must Be The Music". Tym razem w jury programu, w którym przed laty była Kora, Elżbieta Zapendowska czy Adam Sztaba, pojawi się po raz pierwszy: Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka i jak dowiedział się Plotek -producent muzyczny Miłosz Paweł Borycki, który działa pod pseudonimem Miuosh. Czy wokalistka Maanamu byłaby zadowolona ze swoich następców? O ocenę poprosiliśmy jej męża - Kamila Sipowicza.

Nowa edycja "Must Be The Music". Pierwsza bez Kory, więc Kamil Sipowicz zabrał głos

Kamil Sipowicz nie chce chwalić nowego składu jurorskiego "Must Be The Music". Gdy zapytaliśmy go, co o nim sądzi i czy zgodzi się z widzami, którzy narzekają teraz na brak osobowości w show na miarę Kory, powiedział nam wymownie. - Taka kobieta jak Kora rodzi się raz na tysiąc lat - usłyszeliśmy. Gdy przyznaliśmy mu rację, że w programie brakuje niestety gwiazdy z wieloletnim doświadczeniem jak liderka Maanamu, dodał filozoficznie: - Tylko po tamtej stronie tęczy - podsumował Kamil Sipowicz.

Nowi prowadzący "Must Be The Music"

Z dawnej odsłony "Must Be The Music" został tylko jeden z prowadzących program. Mowa o Macieju Rocku. W niedzielnym "halo tu polsat" podano, że poza nim - za Paulinę Sykut-Jeżynę - pojawi się aż dwoje nowych gospodarzy - Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. "Bez Kory ten program nie ma sensu", "Stare jury lepsze", "Szkoda, że tak odmłodzili jurorów, brakuje eksperta z doświadczeniem" - piszą fani w mediach społecznościowych. A prowadzący nie kryją radości z nowego wyzwania. - Dawno nie widziałem takich tłumów na castingu do programu muzycznego, a prowadziłem prawie wszystkie - cieszył się Maciej Rock w śniadaniówce Polsatu. - Mam okazję stać koło tego wspaniałego grona ze wspaniałymi ludźmi... Mam nadzieję sprawdzić się w tym. Wracamy z dużą pompą - wtórował Adam Zdrójkowski. - Jestem bardzo podekscytowana i wzruszona. Jestem zachwycona. Nie ma żadnych ograniczeń, zapraszamy wszystkich bez względu na wiek. Jestem zaszczycona, że mogę z tymi dwoma przystojniakami prowadzić program - dodała Patricia Kazadi i powiedziała, że będzie pomagała uczestnikom za kulisami. - Chcę tutaj być wsparciem, dodać otuchy - podsumowała.