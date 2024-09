Julia Wieniawa ma za sobą bardzo intensywny czas. Piosenkarka rozwija się muzycznie i wydaje nowe hity, a także występuje na scenie. Mogliśmy oglądać ją na festiwalu w Sopocie, a później powalczyła w konkursie Przebój Lata podczas koncertu "Magiczne zakończenie wakacji". Mimo napiętego grafiku Julia Wieniawa nie zapomina o treningach.

Julia Wieniawa jest aktywna fizycznie i dba o sylwetkę. "To tylko kilka podstawowych rzeczy"

Julia Wieniawa opublikowała ostatnio nagranie, na którym pokazała swoje nawyki, dzięki którym udaje się jej utrzymać nienaganną sylwetkę. "To tylko kilka podstawowych rzeczy, których staram się na co dzień trzymać. Mam tego o wiele więcej, ale nie wiem, czy interesuje was taki content. Chcecie drugą część?" - czytamy w opisie filmu. Z nagrania Julii Wieniawy dowiadujemy się, że jest ona bardzo aktywna fizycznie. Jej rozkład ćwiczeń prezentuje się następująco: trzy razy w tygodniu trening siłowy, dwa razy w tygodniu aeroby oraz raz w tygodniu joga. Na tym jednak nie koniec. Piosenkarka dba także o zbilansowaną dietę bogatą w białko oraz nawodnienie. Stara się dużo chodzić, a liczbę kroków kontroluje na swoim sportowym zegarku.

Julia Wieniawa odpowiedziała na komentarze. "Nie lubię tego myślenia"

Pod postem Julii Wieniawy zaroiło się od komentarzy. "Inni jeszcze pracują codziennie po osiem/dziesięć godzin dziennie, także nie mają tak lajtowo sobie ćwiczyć sześć razy w tygodniu" - napisała jedna internautka. Aktorka postanowiła odpowiedzieć. "Wiesz, że praca na planie filmowym dla aktora to 12 godzin plus prawie zawsze nadgodziny? Praca w studio, nagrania, pisanie tekstów, wymyślanie piosenek, wywiady, kampanie, przygotowanie roli do spektaklu, to uwierz mi - wielogodzinna praca. Nie lubię tego myślenia, że moja praca nie jest ciężką pracą" - odparła Julia Wieniawa w komentarzu.

Następna internautka stwierdziła, że nawet gdyby jej doba trwała ponad 48 godzin, to i tak nie miałaby czasu na tak intensywne ćwiczenia. Wieniawa ponownie zareagowała. "Mi też nie zawsze się to udaje, ale bardzo się staram, żeby mieć na to wydzielony czas w kalendarzu" - czytamy.