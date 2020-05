TVN ruszył z castingami do kolejnych edycji programów. Przed nami ''Top Model'', w którym sporo nowości

Grupa TVN Discovery powoli przygotowuje się do jesiennych programów. Rozpoczęły się castingi do kolejnych edycji słynnych formatów, ale pojawi się także sporo nowości. Na stronie TVN dostępne są formularze internetowe, które są pierwszym etapem eliminacji potencjalnych uczestników. Co takiego przygotowała dla nas produkcja w nadchodzącym sezonie?

Dziewiąta edycja ''Top Model. Zostań Modelką''

Rozpoczęły się nabory do jednego z najpopularniejszych formatów stacji TVN. Dziewiąta edycja ''Top Model'' została zaplanowana na jesień 2020 roku. Kandydatów i kandydatki na modeli wyłaniać będzie jury w składzie: Marcin Tyszka, Joanna Krupa, Dawid Woliński, Katarzyna Sokołowska i Michał Piróg. Program świeci triumfy od 2010 roku i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. Format pozwolił wypłynąć na szerokie wody wielu uczestnikom, którzy z powodzeniem rozwijają swoją karierę w modelingu. Warto wymienić chociażby Jakoba Kosela, Karolinę Pisarek, Karolinę Gilon, Michała Baryzę czy Osi Ugonoh. Kto zabłyśnie w kolejnej edycji?

Zgłoszenia do programu należy przesłać w formie filmu, a także zdjęć, za pośrednictwem strony tvn.pl. Udział w castingu mogą wziąć osoby, które ukończyły osiemnaście lat (od 16. roku życia za pisemną zgodą opiekuna prawnego). Uczestnikami castingu mogą być osoby, które mają minimum 160 cm wzrostu. Casting trwa do 7 czerwca 2020 roku.

Co nowego czeka nas w tej edycji programu?

W tym sezonie nie zabranie nowości. Jedną z nich będzie "srebrny bilet", czyli gwarantowane miejsce na etapie bootcampu. Spośród nadesłanych zgłoszeń każdy z jurorów wybierze jedno, które najbardziej przypadnie mu do gustu. Profile wybrańców zostaną umieszczone na oficjalnej stronie programu. Widzowie będą głosować na swoich ulubieńców i to od nich będzie zależało, który z wytypowanych uczestników otrzyma ''srebrny bilet''.