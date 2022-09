Rodzina królewska ma się czego obawiać. Już nie tylko książę Harry i Meghan Markle stanowią dla niej realne zagrożenie. Na październik zaplanowano premierę książki autorstwa Valentine Low - "Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown". To nowa publikacja o kulisach życia rodziny królewskiej. Magazyn "The Times" opublikował już fragmenty, które wywołały burze w związku z powracającymi oskarżeniami o mobbing ze strony Meghan Markle. Jak się okazuje, nie tylko ona ma coś na sumieniu. Autor "Courties" zebrał też materiały od byłych pracowników króla Karola III.

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Król Karol III rozmawiał z księciem Harrym i Meghan Markle. Wiadomo, czego oczekuje

Jakim szefem jest król Karol III? Pracownicy mówią o mobbingu i "szalonych pomysłach"

Autor "Courties", Valentine Low dotarł do byłych służących obecnego króla i jak na reportera przystało, dokładnie ich przemaglował. Jak się okazało, nie tylko Meghan Markle ma na koncie trudne relacje z podwładnymi. We fragmentach książki pojawiają się opowieści o skandalicznych zachowaniach króla Karola. Zarzuty są poważne. Pracownicy mieli wyjawić, że dochodziło do sytuacji pochodzących pod mobbing. Monarcha w złości potrafił nawet rzucić przedmiotem w jednego ze swoich pracowników. Karol potrafił rzekomo zadzwonić do pracowników poza czasem pracy, kiedy spędzali go z rodziną, by zrealizowali kolejną zachciankę szefa. W "New York Post" pojawiły się fragmenty opisujące doświadczenia byłych pracowników monarchy.

Rzadko skupiał złość na konkretnej osobie. Chodzi o to, że z jakiegoś powodu tracił nad sobą panowanie. Rzucał czymś. W mgnieniu oka przechodził od zera do czerwoności, a potem jego nerwy opadały - powiedział pisarz.

Więcej zdjęć króla Karola III znajdziesz w galerii na górze strony.

Dawni pracownicy nowego władcy Wielkiej Brytanii przyznali, że monarcha jest nieustannie zaangażowany w pracę i wymaga od służby natychmiastowej realizacji różnych pomysłów.

Był wymagający, ponieważ sam nieustannie pracuje. Nigdy nie przestaje. W każdej chwili może zadzwonić w jakiejś sprawie - czytamy w "New York Post".

Karol ma też wiele zainteresowań, takich jak m.in. medycyna alternatywna czy ekologiczne rolnictwo, w które chętnie angażuje służbę, utrudniając im realizacje obowiązków.

Premiera książki zaplanowana jest na 6 października.

Pałac Buckingham boi się "The Crown". Mają w planach bronić króla Karola III

Zobacz też: Król Karol III nosi łatane ubrania i kilkunastoletnie buty. Wiadomo już, dlaczego