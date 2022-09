Operacja London Bridge weszła w życie 8 września, od razu po śmierci królowej Elżbiety II. Po oficjalnych uroczystościach królowa ma zostać pochowana obok męża, księcia Filipa w królewskim skarbcu, w kaplicy św. Jerzego w Windsorze. Królowa Elżbieta II brała aktywny udział w opracowaniu szczegółów operacji dotyczącej jej ostatniego pożegnania. Jak wygląda miejsce pochówku?

REKLAMA

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Jak będzie ubrana księżniczka Charlotte na pogrzeb królowej? Ma zrezygnować z tradycji

Jak wygląda grobowiec, w którym spocznie królowa Elżbieta?

Komora grobowa znajduje się 16 metrów pod ziemią i jest ozdobiona czarno-białymi, diamentowymi płytkami. Zostanie otwarta, aby opuścić do niej dębową trumnę z ciałem królowej Elżbiety II. W królewskiej krypcie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze został pochowany także Książę Filip. Królowa spocznie wraz z mężem w kaplicy pamięci króla Jerzego IV. Ceremonia, w której udział wezmą wszyscy starsi członkowie rodziny królewskiej, odbędzie się późnym wieczorem. Jak podaje "The Sun", po śmierci księcia Filipa w kwietniu zeszłego roku, królowa z zamku w Windsorze uczyniła swoją główną rezydencję, by być bliżej męża. Przypominamy, że byli oni małżeństwem ponad 73 lata, przeszli przez wiele kryzysów, lecz nigdy nie zdecydowali się rozstać.

Są nowe zdjęcia dzieci Camilli! Tom i Laura przybyli na pogrzeb królowej

Rodzina królewska. Zmiany miejsc pochówku. Ceremonia pogrzebowa

Przez ostatnie 300 lat członkowie rodziny królewskiej po śmierci byli chowani w Windsorze. Po ceremonii pogrzebowej królowa Elżbieta II i książę Filip zostaną ułożeni obok siebie w maleńkiej kaplicy pamięci, gdzie pochowani są: ojciec królowej Jerzy VI i jej matka Elżbieta - królowa matka, a także siostra księżniczka Małgorzata. Tradycyjnie członkowie rodziny królewskiej chowani byli w Opactwie Westminsterskim. Tam znajdują się miejsca spoczynku m.in. Elżbiety I św. Edwarda Wyznawcy, Ryszarda III, a także Henryka V.

Planowo o godzinie 17:00 w kaplicy św. Jerzego rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Msza zakończy się błogosławieństwem arcybiskupa Canterbury. Trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona do grobu o 20:30 polskiego czasu, podczas prywatnej ceremonii w King George VI Memorial Chapel na zamku Windsor. Uroczystości pogrzebowe trwają od rana, przybywają międzynarodowi przywódcy państw. Hołd przy trumnie królowej oddał już m.in. Joe Biden i pierwsza dama.