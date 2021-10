Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Doda wystąpiła w finale programu "Taniec z Gwiazdami", podczas którego zaśpiewała piosenkę "Don’t wanna hide", która promuje film "Dziewczyny z Dubaju". Na planie artystka spotkała się z Andrzejem Piasecznym, z którym kiedyś mocno się poróżniła. Zaczęło się od tego, że muzyk nie zgodził się wystąpić przed Rabczewską.

Zobacz wideo Doda komentuje konflikt z Andrzejem Piasecznym

Doda szczerze o konfliktach z innymi gwiazdami

Zdaje się, że konflikt między Dodą a Andrzejem Piasecznym jest już zażegnany. W rozmowie z Cezarym Wiśniewskim artystka przyznała, że całkowicie zapomniała, o co się pokłócili.

Zapomniałam o tym. W "Tańcu z Gwiazdami" gram po nim, więc Andrzejku, co się odwlecze, to nie uciecze. Widzieliśmy się na próbie i był całkiem miły, więc może też zapomniał - powiedziała Doda.

Artystka wróciła wspomnieniami do występów w programie "Gwiazdy tańczą na lodzie", w którym zasiadała w jury. Wówczas zarówno uczestnicy, jak i prowadząca show Justyna Steczkowska, usłyszeli z jej ust kilka cierpkich słów. Co było tego powodem?

Wychodziłam z założenia, że nie będę niemiła, jeśli ktoś pierwszy nie będzie dla mnie niemiły. Nigdy pierwsza nie zaczepiam. Raczej podchodzę do życia luźno, ale jestem zawzięta. Jeśli ktoś mnie zaczepia, to musi się liczyć z odpowiedzią.

Doda kilka lat temu wyznawała zasadę, że najlepszą obroną jest atak.

Jestem sama w show-biznesie od 15. roku życia. Tak się nauczyłam. Wtedy na atak odpowiadałam podwójnym atakiem. Nie pamiętam, jaki był początek tych konfliktów, ale w przypadku Joli Rutowicz, Justyny Steczkowiej czy Przemysława Salety jestem pewna, że oni zaczęli - wyznała.

Artystka marzy o tym, by zasiąść na fotelu jurorskim w programie "The Voice of Poland". Jak mówi, świetnie czułaby się w każdym towarzystwie, nawet Justyny Steczkowskiej, z którą już się pogodziła.