W najnowszej odsłonie przygód Jamesa Bonda jego dziewczynę zagrała 33-letnia Ana de Armas. Aktorka urodziła się na Kubie. W wieku 14 lat rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Teatralnej w Hawanie, a cztery lata później wyemigrowała do Madrytu.

Kim jest Ana de Armas, nowa dziewczyna Jamesa Bonda?

Tam z powodzeniem grała w hiszpańskich serialach. Największą rozpoznawalność przyniósł jej popularny "Internat" - horror o grupie młodych ludzi uczęszczających do elitarnej szkoły położonej w środku lasu, w której w przeszłości doszło do makabrycznych zdarzeń. Kariera Any nabrała tempa po jej przeprowadzce w 2014 roku do Hollywood. Aktorka zagrała wówczas u boku Keanu Reevesa w "Kto tam?" remake'u filmu "Death Game" z 1977 roku.

Przeprowadzka do LA była trudna. Musiałam zapomnieć o karierze, jaką zrobiłam w Hiszpanii. Znowu byłam nikim - wyznała w wywiadzie dla Vanity Fair.

Ana de Armas w dwa lata opanowała świetnie język angielski, którego zupełnie do tej pory nie znała i już w 2016 roku wystąpiła w filmach "Rekiny wojny" (2016), "Kamienne pięści" (2016) i "Blade Runner 2049" (2017).

Kolejnym przełomem w jej filmowej karierze był udział w produkcji "Na noże" z 2019 roku. Zagrała tu latynoską opiekunkę Martę Cabrerę, która dziedziczy fortunę po autorze powieści kryminalnych Harlanie Trombley'u. Razem z nią wystąpił w tym obrazie Daniel Craig, ale też plejada hollywoodzkich gwiazd, między innymi Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Christopher Plummer czy Toni Collette.

Po tym filmie Ana de Armas dostała zaproszenie do zgrania dziewczyny Jamesa Bonda w najnowszej odsłonie jego przygód "Nie czas umierać". Jest drugą latynoską aktorką, która zagrała dziewczynę sławnego agenta po Talisie Soto. Ta wystąpiła w filmie "Licencja na zabijanie" z 1989 roku.

Ana de Armas i Ben Affleck

Przez pewien czas amerykańskie media bardzo interesowały się życiem prywatnym Any de Armas. A to za sprawą jej związku z Benem Affleckiem. Para poznała się na planie filmu "Depp Water". Od razu przypadli sobie do gustu i postanowili zamieszkać razem. Niestety związek nie przetrwał próby czasu. Dla Any to zresztą nie pierwsze rozstanie. W 2013 roku rozwiodła się z hiszpańskim aktorem Markiem Clotetem po dwóch latach małżeństwa.