Pandemia koronawirusa nie ustępuje. Choć w ostatnim czasie spadła liczba zakażonych, to jednak występują nowe odmiany. W Polsce niedawno pojawił się wariant Delta. Kolejne mutacje u niektórych budzą śmiech - zwłaszcza u tych, którzy sceptycznie podchodzą do pandemii. Gwiazda "BrzydUli", Maja Hirsch, niedawno zachorowała. Nie wiadomo, czy to koronawirus, ale aktorka nieco z dystansem podeszła do swojego stanu zdrowia.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Kamińska napisała scenariusz

Maja Hirsch zachorowała

Hirsch udostępniła na InstaStories zdjęcie, na którym pozuje, leżąc na łóżku. Widać jedynie jej nogi. Aktorka opisała przy okazji objawy, jakie odczuwa.

Christina Applegate choruje na stwardnienie rozsiane. "To była wyboista droga"

38,5 plus wymioty cały dzień... I ból brzucha. Ciekawe, czy to #denga #zica, czy już nie wiem co... Pozdrowienia z domowego szpitala - napisała.

Maja Hirsch Instagram.com/ majahirsch_official

Jak na razie wiadomo tylko tyle. Maja Hirsch o swoim stanie zdrowia poinformowała w nocy. W ciągu dnia nie zaktualizowała doniesień. Mamy jednak nadzieję, że powoli wraca do zdrowia, czego jej życzymy.

"BrzydUla" wraca na ekrany

Maja Hirsch po latach wcieliła się ponownie w rolę Pauli w serialu "BrzydUla". Drugi sezon został podzielony, wszystko ze względu na przerwę wakacyjną. Nowe odcinki wrócą na antenę TVN7 30 sierpnia, będą emitowane od poniedziałku do czwartku o godz. 20. Do mediów trafiły zdjęcia z planu, na których widać, że Ula (Julia Kamińska) i Marek (Filip Bobek) wreszcie dojdą do porozumienia i prawdopodobnie się pogodzą. Na ujęciach widać, jak połączył ich namiętny pocałunek.

"Rolnik...". Małgosia urodziła przed terminem. Pisze o traumie. "Żyłam z poczuciem winy"

Na razie nie wiadomo, jaki pomysł na postać Pauliny mają scenarzyści.