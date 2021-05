Ekipa Friza wyceniona na niebotyczną kwotę. Nie tylko dzięki lodom

Friz z Ekipy Friza jest jedną z bardziej popularnych osób w polskim internecie. Na kanale YouTube ma już ponad cztery miliony subskrybentów, a magazyn "Forbes" wymienia go w gronie najbardziej wpływowych Polaków w sieci. W ostatnim czasie Friz razem z firmą Koral wypuścił limitowaną edycję lodów z logiem Ekipy. Te szybko się wyprzedały, ale fani wciąż nimi handlują. Sprzedają po nich papierki za "skromną" sumę wartości... kawalerki na obrzeżach Warszawy. Niech to wybrzmi - papierki po lodach w cenie kawalerki w stolicy kraju. Okazuje się jednak, że to pikuś przy całkowitej wartości Ekipy.

Ekipa Friza wyceniona przez JR Holding. Kwota zwala z nóg

Jak donosi portal wirtualnemedia.pl, fundusz JR Holding wycenia prawie 12 proc. posiadanych akcji spółki Ekipa Holding, za którą stoi jako Friz, na 17,22 mln zł. Daje to kapitalizację firmy w wysokości...143,8 mln zł. Inwestycja w Ekipę przez JR Holding to część realizacji listu intencyjnego zawartego w listopadzie 2020 roku. Firmy ustaliły wówczas, że w zamian za pakiet akcji Ekipy wehikuł Januarego Ciszewskiego pomoże jej na rynku warszawskiej giełdy "poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia". W grudniu Ekipa Holding rozpoczęła negocjacje ze studiem All In! Games dotyczące współpracy przy przygotowaniu i wydaniu gry wideo, a na początku lutego podpisała umowę z T-Bull, tworzącym gry mobilne. A do tego dochodzą pozostałe kontrakty, w tym ten z firmą lodów Koral.

Przypomnijmy, że kiedy lody o smaku cytrynowym i truskawkowym z logiem Ekipy pojawiły się w sklepach, wyprzedały się na pniu - do tego stopnia, że w sieci zaczął się handel... papierkami po nich. Jak przyznał dla Wirtualnych Mediów Piotr Gąsiorowski - dyrektor marketingu firmy:

Lody Ekipy sprzedają się co najmniej 300 proc. lepiej niż jakiekolwiek wcześniejsze nowości produktowe w przeszło 40-letniej historii tej firmy.

Pojawienie się na rynku sprzedaży lodów Ekipy związane jest ogromną marketingową machiną w postaci reklam w telewizji (również w programie "Dance, Dance, Dance") i przestrzeni publicznej (billboardy, ciężarówki). Ekipa planuje również podbić polski rynek muzyczny. Już w czerwcu ma ukazać się jej płyta "3 SEZON", która ma spore szanse, aby co najmniej powtórzyć sukces lodów Ekipy. Oczekiwania są duże - budżet na promocje projektu ma wynosić nawet... 1,5 miliona złotych.