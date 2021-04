Agnieszka Woźniak-Starak u boku Ewy Drzyzgi prowadzi niedzielne wydanie programu "Dzień dobry TVN". Fani chwalą w internecie jej stylizacje, a fotoreporterzy często czekają pod studiem przy ulicy Marszałkowskiej, by uwiecznić je na zdjęciach. Nie ma w tym nic dziwnego. Prezenterka chętnie ubiera się w największych domach mody i eksperymentuje łącząc ze sobą elementy garderoby z pozoru do siebie niepasujące. Tak było i tym razem. Woźniak-Starak pokazała się w rockowym wydaniu. Czarno-białą stylizację dopełniła nietypową torebką!

Agnieszka Woźniak-Starak w rockowej stylizacji została przyłapana przez fotoreporterów

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przekonać się, co naprawdę lubi nosić Agnieszka Woźniak-Starak. Gwiazda na antenie TVN zaprezentowała się w eleganckim i dziewczęcym wydaniu. Miała na sobie niebieski, oversizowy kostium, który tuż przed wyjściem ze studia, zamieniła na bardziej zadziorny look. Jak widać dziennikarka lubi bawić się modą, a zdjęcia zrobione przez fotoreporterów dowodzą, że to właśnie w takim wydaniu Agnieszka Woźniak-Starak czuje się najlepiej. Gwiazda po raz kolejny została przyłapana przez paparazzich zaraz po opuszczeniu miejsca pracy. Tym razem miała na sobie zwykłe, czarne legginsy, do których dobrała długi, czarno-biały t-shirt. Wbrew pozorom nudną stylizację dopełniła czarną, rockową kurtką z frędzlami oraz zamszowymi kozakami sięgającymi prawie do kolan. Całej stylizacji koloru nadała pomarańczowa, vintage torebka.

Jak Wam się podoba ta stylizacja?

