Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Joanna Opozda nadal toczą spór sądowy o kontakty z Vincentem. Panie spotkały się w sądzie na początku października, ale sprawa nie została wówczas rozwiązana i wyznaczono termin kolejnej rozprawy. Jak donosi "Fakt", odbyła się 5 grudnia. Tuż po zakończonej rozprawie aktorka zdradziła dziennikarzom, że decyzja w sprawie wyroku nie została jeszcze podjęta. Kilka godzin później aktorka opublikowała wpis w mediach społecznościowych i zareagowała na jeden z komentarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke o darciu kotów z byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Joanna Opozda reaguje na słowa internautki. "Wiem, kim jestem i co jest w życiu ważne"

Joanna Opozda kilka godzin po zakończeniu rozprawy z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską opublikowała w sieci oświadczenie. "Moim marzeniem jest, żeby moje dziecko dorastało wśród wartości, które są bliskie mojemu sercu. Chcę dla niego spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Dlatego działam tak, a nie inaczej. Posiadam wiedzę, o której nie macie pojęcia, więc komentarze ludzi, którzy nie wiedzą, z czym się mierze, zupełnie mnie nie ruszają. Chciałabym też podziękować, za piękne wiadomości, które do mnie wysyłacie i jestem wam za to wdzięczna" - napisała. W mediach społecznościowych aktorki pojawiły się liczne reakcje fanów. Jedna z internautek opublikowała obszerny komentarz na temat Opozdy i Królikowskiego. "Zgodnie z moimi wartościami nie popieram zdrady i porzucania rodziny, nawet jeśli Asia faktycznie ma ciężki charakter, to Antek tego przed ślubem nie wiedział? Pokochał i zaakceptował, żeby zaraz polecieć do innej? Wasze bójki między sobą to wasza sprawa, ale jaki obraz dostajemy? Niewiernego męża i samotnej matki, więc więcej prawdy nie trzeba' - czytamy. Aktorka postanowiła odnieść się do tych słów. Podkreśliła, że jedyne co ma sobie do zarzucenia to to, że nie akceptuje kłamstwa.

Mam ciężki charakter, bo nie toleruje kłamstwa obłudy i braku zasad. No cóż, to faktycznie może być ciężkie dla niektórych osób. Ja tam siebie lubię i najważniejsze, że patrząc w lustro, widzę osobę z zasadami. Wiem, kim jestem i co jest w życiu ważne

- skwitowała.

ZOBACZ TEŻ: Po latach dokonał coming outu. W "Big Brotherze" udawał romans z kobietą

Antoni Królikowski pokazał, jak zmieniła się jego córka. Porównują ją do słynnego dziadka

Dwa miesiące temu na świat przyszło drugie dziecko Antoniego Królikowskiego. Po rozpadzie relacji z Opozdą Królikowski związał się z Izabelą Banaś. Jeszcze w lipcu para obwieściła światu, że spodziewa się dziecka. Aktor niedawno opublikował zdjęcie ze swoją córką w ramionach. Internauci od razu zaczęli porównywać Jadwigę do słynnego dziadka. Więcej przeczytasz tutaj: Antoni Królikowski z córką w ramionach. Porównują Jadwigę do słynnego dziadka