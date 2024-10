Klaudia Halejcio od kilku lat wiedzie szczęśliwe życie u boku Oskara Wojciechowskiego, z którym ma córkę Nel. Znany duet poznał się na imprezie. - Wszyscy faceci wystylizowani, szaliczki, itp. i nagle patrzę, jeden w dżinsikach, trampeczkach, w t-shircie chodzi i coś tam ogarnia i tak przykuł moją uwagę Oskar. Światło bijące, aureola nad głową, mówię bang - opisała aktorka na Instagramie. Co ciekawe, Wojciechowski pomylił ją z gwiazdą "Klanu", która ostatnio miała rozstać się z mężem. - Oskar myślał, że jestem Agnieszką Kaczorowską. Serio. (...) On się we mnie kochał w wieku 13 lat w "Pierwszej miłości", ale myślał, że się nazywam Agnieszka Kaczorowska - wspomniała Halejcio. Dziś tworzy zgraną parę z biznesmenem. Spójrzcie, gdzie ostatnio byli.

Klaudia Halejcio po raz kolejny w Turcji. "Miałam ciebie za normalna dziewczynę"

Zakochani są na wczasach, z których aż kipi luksusem. "Jak podróżować w Turcji, żeby zobaczyć wszystko, a nie utknąć w korkach?" - napisała Halejcio na Instagramie. Do posta dołączyła zdjęcia z podróży bordowym od wewnątrz helikopterem, którym leciała razem z Wojciechowskim. Nie jest tajemnicą, że narzeczeni są bardzo majętni. Wiele mówi się o ich willi za dziewięć milionów czy drogich autach, zatem nikogo nie powinien dziwić lot helikopterem. "Ulubiona para w przestworzach", "I właśnie o to chodzi, żeby brać z życia jak najwięcej i żeby przeżywać je jak najpiękniej" - piszą wielbiciele Halejcio. "Czuję, że będzie tu gorąca dyskusja" - napisała jedna z obserwatorek i doczekała się odpowiedzi. "Też nie mogę się doczekać" - odpisała aktorka. Zabrali głos także i ci, którzy są przeciwni podróżowaniu helikopterem. "Trochę tego filmiku nie rozumiem: to jakaś forma chwalenia się czy o co chodzi? Większość ludzi to leci do Turcji, bo odkłada cały rok i nikogo na taką zachciankę nie stać. Ani to inspirujące ani ciekawe", "A środowiska nie chronimy? Ważne jest tylko nasze dobro?" - czytamy. Na pytanie dotyczące środowiska aktorka nie zdecydowała się już odpowiedzieć.

Klaudia Halejcio ma dobry kontakt z córką Wojciechowskiego. Wspomniała o niej pod postem

Narzeczony gwiazdy "Złotopolskich" ma córkę z poprzedniej relacji. Halejcio pokochała Hanię jak własne dziecko, a jej ostatni komentarz daje do zrozumienia, że ma z nią dobry kontakt. "Muszę kupić, przyda się aby odwozić dzieci do szkoły" - napisała fanka w nawiązaniu do podróży helikopterem. "My Hanię jak wieziemy to w jedną stronę ponad godzina w korkach, więc czasami dwie godziny wyjęte z życia, żeby przedostać się na drugi koniec Warszawy i wrócić do domu, żeby o 17 odebrać" - wyznała Halejcio. Podkreśliła tym samym, że na co dzień widuje się z córką narzeczonego.