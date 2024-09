Tomasz Jakubiak zasłynął w programach kulinarnych emitowanych na kanale Canal+ Kuchnia. Później widzowie mogli oglądać go w formatach "MasterChef" oraz "Master Chef Junior", gdzie oceniał dania uczestników. Ostatnio kucharz wystąpił także w programie "Dzień dobry TVN", gdzie podzielił się przykrą informacją o swoim stanie zdrowia. O tym, na co choruje Tomasz Jakubiak, wszyscy dowiedzieli się podczas jego rozmowy z Dorotą Wellman.

Na co choruje Tomasz Jakubiak? "Jest to ciężka sytuacja"

Tomasz Jakubiak otworzył się na temat swojego zdrowia w programie. Wyjawił, że jakiś czas temu zaczął odczuwać m.in. silne bóle brzucha. Poszedł na rezonans i usłyszał, że choruje na bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. - Wtedy zaczęła się cała przygoda. Przyjechał do mnie lekarz do domu, mój znajomy i mówi: Słuchaj, musimy porozmawiać, bo masz nowotwór. Z rezonansu wyszło, że masz bardzo mocno zjedzone kości miednicy i jakieś dwa kręgi w kręgosłupie. Jest to ciężka sytuacja - wyjawił kucharz i dodał, że jest w trakcie leczenia. - Biorę cały czas chemię i ta chemia sprawdziła się do pewnego momentu. Muszę przejść na dożywianie zewnętrzne - pozajelitowe - powiedział Dorocie Wellman. Na co choruje Tomasz Jakubiak? Po emisji rozmowy juror znany z "MasterChefa" zwrócił się także do fanów w mediach społecznościowych. Ponownie wspomniał o diagnozie i zapowiedział, że nie planuje znikać z mediów i w przyszłości chciałby wrócić do programu kulinarnego.

Cała Polska dowiedziała się, na co choruje Tomasz Jakubiak. Poruszające komentarze

Informacja o stanie zdrowia kucharza była poruszająca dla wielu osób. Po usłyszeniu, na co choruje Tomasz Jakubiak, internauci ruszyli z komentarzami w mediach społecznościowych. "Dużo zdrowia. Jesteśmy z tobą", "Tomasz, trzymaj się", "Bardzo mi przykro" - czytaliśmy. Komentarze napisali także znajomi Jakubiaka z show-biznesu. "Jestem z tobą. Dużo sił" - przekazała Magda Gessler. "Kolejny kamień z serca! I leć z tym dalej" - dodała Dorota Szelągowska pod publikacją Tomasza Jakubiaka.