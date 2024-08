Katarzyna Dowbor skomentowała transfer syna do TVN. "Chciałabym złożyć oświadczenie"

Kilka miesięcy temu głośno było o mamie prezentera, która została zwolniona z prowadzenia kultowego formatu "Nasz nowy dom" w Polsacie, a odnalazła się ponownie jako prowadząca pasma porannego w TVP. Wielu przypuszczało, że do "Pytania na śniadanie" ściągnie i Macieja Dowbora. - To absolutnie nieprawda dlatego, że mój syn jest osobnym bytem. On ma swoją głowę, swój rozum, swoją pracę. Myślę, że ja nigdy w życiu mu niczego nie załatwiłam. Naprawdę nie jestem od tego, by go ściągać. On ma taką pozycją zawodową na rynku pracy, że nie trzeba mu nic załatwiać, nie trzeba go ściągać. On będzie podejmował swoje decyzje o swojej pracy, ja swoje - mówiła swego czasu dziennikarka w rozmowie z nami. Dziś losy zawodowe jej syna są znane - będzie prowadził śniadaniówkę u konkurencji.

Katarzyna Dowbor o przejściu syna do "DDTVN". Jest zadowolona?

Syn dziennikarki został połączony w parę telewizyjną z Sandrą Hajduk. - Bardzo się cieszę, jestem podekscytowana. Mam poczucie zwycięstwa, bo dostałam najlepszego wolnego partnera na rynku - tak o tej zmianie mówiła dziennikarka dla Plejady. Dowbor pojawił się na miejscu Anny Senkary, która pewien czas temu rozstała się z tą prestiżową posadą. O przejściu prezentera z Polsatu do TVN mówią wszyscy. Wreszcie ten news skomentowała jego mama.

Chciałabym złożyć oświadczenie. W związku z zaistniałą sytuacją informuję, że dla mnie rodzina jest najważniejsza, tak więc, synu, trzymam mocno kciuki za twoją nową pracę, za to, żeby ci się wszystko udało, co sobie wymarzyłeś, i żeby było tak, jak ty właśnie chcesz. Przypominam przy okazji - podczas naszych spotkań rodzinnych o pracy nie rozmawiamy

- przekazała Katarzyna Dowbor na Instagramie. Wspólne zdjęcia prezenterki z synem znajdziecie w galerii. Może kiedyś poprowadzą razem format poranny, o czym marzy część widzów.

Maciej Dowbor wzruszył się, kiedy ogłosili go w TVN

Prawda o nowej posadzie prezentera wyszła na jaw podczas sopockiego festiwalu. - Jak się słyszy takie miłe słowa, to tylko można się cieszyć. Jestem bardzo podekscytowany tym, co się za chwileczkę wydarzy, ale też byłem bardzo podekscytowany tym, co się wydarzyło tego wieczoru - przekazał Dowbor, kiedy został miło powitany przez Marcina Prokop, Damiana Michałowskiego i Jana Pirowskiego w Operze Leśnej.