Anna Popek latami związana była z Telewizją Polską. Po zmianie władzy musiała jednak pożegnać się ze stacją. Choć o sprawach zawodowych prezenterki nieustannie jest głośno, to o życiu prywatnym niewiele wiadomo. Anna Popek niechętnie o tym opowiada. Ostatnio uchyliła jednak rąbka tajemnicy i puściła parę z ust. Okazuje się, że jedna z jej córek przebywa za granicą.

Anna Popek rzadko to robi. Mówi o córkach. Jedna z nich mieszka za granicą

Anna Popek przez 15 lat była związana z Andrzejem Popkiem. Para rozwiodła się w 2011 roku. Mimo rozpadu relacji byli małżonkowie starają się pozostawać w przyjaznych stosunkach. Doczekali się dwóch córek: Oliwii i Małgorzaty. Choć prezenterka rzadko wypowiada się o dzieciach, to ostatnio zrobiła w tej sprawie wyjątek. W rozmowie z Plejadą wyjawiała, że to córki nie chcą, aby mówiła o nich publicznie. Oprócz tego dowiedzieliśmy się, że jedna układa sobie życie za granicą. "One nie za bardzo chcą, żeby o nich mówić i szanuję ich prywatność. Jedna pracuje za granicą w Holandii, a druga studiuje tutaj w Warszawie. Historię sztuki i ekonomię. Jest ambitna. Prowadzą normalne życie młodych kobiet. Ale nie chcę mówić za dużo o nich, bo naprawdę to jest ich życie" - zaznaczyła. W dalszej części Anna Popek wyznała, że ma bardzo dobry kontakt z córkami. Wszystkie trzy nawzajem się wspierają i zawsze mogą na sobie polegać. "Mamy swoje bardzo dobre relacje. Bardzo cenię sobie ten kontakt, że się kochamy, że potrafimy sobie to powiedzieć, że każda z nas dba o dwie pozostałe. Jestem naprawdę wdzięczna, że tak się ułożyło w moim życiu, że możemy tworzyć taki rodzaj więzi, że mam taką rodzinę" - zdradziła. Zdjęcia Anny Popek znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Anna Popek szczerze o wychowaniu dzieci. "Wyrosły na mądre dziewczyny"

W dalszej części rozmowy Anna Popek wyznała, na jakie kobiety udało jej się wychować córki. Przyznała, że jest z nich bardzo dumna. Dodała też, że skrycie marzy, aby w przyszłości obie założyły szczęśliwe rodziny. "Wyrosły na mądre dziewczyny nierozpieszczone, samodzielne, ambitne, dobre dla innych. To też dla mnie ważne, że potrafią się przejąć losem drugiej osoby. Mam nadzieję, że znajdą swoje drugie połówki i też założą szczęśliwe rodziny" - powiedziała. ZOBACZ TEŻ: Holecka i Popek trafią na bruk? W TV Republika poważne kłopoty. Szykuje się rewolucja [PLOTEK EXCLUSIVE].

