Alan Andersz zachwycał widzów rolą Patryka Jankowskiego w serialu "39 i pół", a później w kontynuacji "39 i pół tygodnia" w stacji TVN. Najnowszą produkcją filmową, w której możemy oglądać aktora, jest film "Wygrać marzenia" z 2022 roku. Mimo że aktorstwo nadal jest bliskie jego sercu, od niedawna dzieli się z fanami swoją nową pasją. Efekty jego pracy można podziwiać w mediach społecznościowych.

Alan Andersz miał przed laty poważny wypadek

W 2012 roku Alan Andersz przeżył nieszczęśliwy wypadek. Aktor na jednej z imprez spadł ze schodów, na wskutek czego doznał wielu obrażeń i urazów. Przebywał w szpitalu, został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i przeszedł kilka operacji. Po wybudzeniu długo walczył o powrót do zdrowia. Alan nie ukrywa, że to wydarzenie bardzo zmieniło jego podejście do życia.

Byłem wtedy bardzo wysoko życiowo i zawodowo. Nagle rąbnąłem najniżej jak się da, dalej była tylko śmierć, czasu bym nie cofnął, żyje mi się lepiej - przyznał w rozmowie z Agencją TVN.

Alan Andersz spełnia się w nowej pasji

Powrót do pełni sił zajął Alanowi Anderszowi kilka lat. W międzyczasie narodził się pomysł na nowe, nietypowe zajęcie. Aktor oprócz grania w filmach, jakiś czas temu zajął się własnoręcznym wykonywaniem mebli z metalu, drewna czy stali. Jego prace można znaleźć na profilu na Instagramie, gdzie mężczyzna dzieli się z fanami efektami wykonanych projektów. Meble robią ogromne wrażenie i są dostępne na zamówienie.

Alan Andersz skończył 34 lata. Urodził się 4 października 1988 roku w Warszawie. Od dziecka rozwijał karierę taneczną, dzięki czemu po latach związanych z tańcem zasiadał na fotelu jurorskim w kilku edycjach programu "Got to Dance. Tylko taniec". Ma na koncie kilkadziesiąt ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych.