Dokładnie tydzień temu polskie media obiegła informacja, że jedno z najbardziej udanych małżeństw dobiegło końca. Kasia Cichopek i Marcin Hakiel na Instagramie opublikowali oświadczenie, że postanowili resztę życia spędzić osobno. Przez ten tydzień wiele się zmieniło. Tancerz przefarbował włosy na platynowy blond, a także stał się bardzo mocno zaangażowany w dzielenie się swoim życiem prywatnym z fanami w mediach społecznościowych. Co rusz publikuje kolejne kadry, organizuje popularne Q&A i nie boi się odpowiadać na niewygodne pytania - jak to o orientację seksualną czy zdrady.

Marcin Hakiel wrócił do dawnej pasji. Pokazał, jak spędza wolny czas

Marcin Hakiel ostro wziął się za siebie po ogłoszeniu rozwodu. Ćwiczy na siłowni, prowadzi zajęcia taneczne, jeździ konno. Na najnowszym InstaStories pochwalił się z kolei kolejną aktywnością fizyczną. Trenuje boks. Nie jest to jednak jego pierwsza lekcja. Kilka dni temu pochwalił się zdjęciem przy worku bokserskim z synem, a parę lat wstecz zdradził, że dzięki ćwiczeniom w rękawicach pozbywa się negatywnych emocji.

Tancerz rozpoczął treningi z osobistym trenerem w centrum zdrowia Anny Lewandowskiej.

Marcin Hakiel z trenerem Fot. @marcinhakiel

Podczas ostatniego Q&A Hakiel został zapytany, czy planuje wystąpić na popularnej gali Fame MMA. Odpowiedział: "w sumie, może kiedyś". Kto wie, może właśnie rozpoczął przygotowania.

Co o tym sądzicie? Chcecie zobaczyć Marcina Hakiela w oktagonie?

