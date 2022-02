Więcej o gwiazdach i o ich życiu prywatnym przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Justin Bieber w ostatnim czasie ma sporo obowiązków zawodowych. Artysta wystąpił podczas koncertu w Pacific Design Center w ramach przygotowań do zbliżającego się Super Bowl. Po koncercie odbyło się afterparty, na którym nie mogło zabraknąć wokalisty wraz z żoną, Hailey Bieber, a także Leonardo DiCaprio, Kendall Jenner, czy Khloe Kardashian. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. W wyniku bójki gości wywiązała się strzelanina. Trzy osoby zostały ranne. Nagranie z zajścia trafiło do sieci.

Strzelanina po koncercie Justina Biebera. Ranne trzy osoby

Justin Bieber poprowadził afterparty, na którym bawiły się największe gwiazdy Hollywood. Impreza odbyła się w restauracji Nice Guy w Los Angeles w piątek wieczorem. Jak donosi TMZ, przed klubem wywiązała się bójka, w wyniku której oddano około dziesięciu strzałów. Tabloid poinformował, że strzały rozległy się tuż przed trzecią nad ranem. W tym czasie trójka popularnych raperów - Kodak Black, Gunna i Lil Baby przebywali na ulicy. Tabloid twierdzi, że to właśnie przyjaciele artystów wdali się w bójkę. W pewnym momencie otworzono ogień, co doprowadziło do paniki. Postrzelono trzech mężczyzn w wieku 19, 24 i 60 lat. Jak do tej pory nie ustalono, kto strzelał. Jak dowiedział się Huffington Post, policja na ten moment nie dokonała żadnych aresztowań.

W sieci pojawiło się wideo, na którym widać bijących się mężczyzn. Po chwili słychać, że oddano strzały.

Justin Bieber i jego żona Hailey zostali sfotografowani przez fotoreporterów, gdy po wybuchu strzelaniny pospiesznie opuszczali restaurację w eskorcie ochrony. Według TMZ postrzelonym osobom natychmiast udzielono pomocy. Przebywają w szpitalu, a ich stan określa się jako stabilny. Śledztwo w sprawie trwa.