Marcelina Zawadzka niedawno zakończyła związek z Tomaszem Włodarczykiem. W czerwcu pisaliśmy o tym, że spotyka się z nowym przystojniakiem, pochodzącym z Niemiec Maxem Gloecknerem. Choć sama oficjalnie nie pochwaliła się nowym ukochanym, do mediów społecznościowych trafiło ich wspólne zdjęcie z imprezy. Zamieścił je... menadżer gwiazdy.

Zobacz wideo Marcelina Zawadzka ma nowego partnera! Zdradził ich pobyt w tym samym miejscu i... relacja na Instagramie

Marcelina Zawadzka z nowym ukochanym na imprezie urodzinowej

Była prezenterka TVP podzieliła się z fanami swoją odważną kreacją na piątkowy wieczór. Krótkim ujęciem zapowiedziała jedynie, że gdzieś się wybiera. Później okazało się, że bawiła się na eleganckim przyjęciu urodzinowym swojego (i wielu innych gwiazd) menadżera. Na imprezę zabrała nowego ukochanego. Wyszło to na jaw, kiedy solenizant dodał na Instagramie wspólne zdjęcie, które zrobili sobie we trójkę. Widać na nim Marcelinę Zawadzką i Maxa Gloecknera. Później ukochani zostali przyłapani, jak pląsają razem na parkiecie. Widać ich na krótkim nagraniu.

Marcelina Zawadzka, Dominik Borkowicz, Max Gloeckner fot. instagram.com

Tego wieczoru nie brakowało instagramowych relacji, nietrudno więc było uwiecznić Marcelinę z partnerem. Podobno ukochany modelki poznał już jej bliskich. Jak poinformował portal Pudelek, para była razem w Sopocie i w rodzinnym mieście Maxa - Fryburgu. Gościł też w warszawskim mieszkaniu gwiazdy. Teraz został wprowadzony do grona znajomych. Oprócz świeżo upieczonej pary, na hucznych urodzinach Dominika Borkowicza bawiły się takie sławy, jak m.in. Justyna Steczkowska, Barbara Kurdej-Szatan, Klaudia El Dursi i Maffashion. Wieczór uświetnili swoimi występami m.in. Mateusz Ziółko i Dawid Kwiatkowski. Co sądzicie o nowym ukochanym Marceliny?

Marcelina Zawadzka przed imprezą fot. instagram.com