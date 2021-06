Emilia Krakowska przez kilka lat towarzyszyła głównym bohaterom serialu "Na dobre i na złe" jako gosposia i dobra dusza domu państwa Burskich. Aktorka przyznaje, że chętnie wróciłaby na plan serialu, jednak swoją decyzję uzależnia od jeszcze jednej osoby. Chodzi o Małgorzatę Foremniak.

Emilia Krakowska. Kogo grała w serialu "Na dobre i na złe"?

Emilia Krakowska to jedna z tych aktorek, które cieszą się nieustającą sympatią widzów. Największą popularność zdobyła grając w filmach, jak choćby w ekranizacji powieści Władysława Reymonta "Chłopi". Nie stroni jednak od udziału w serialach. Widzieliśmy ją w "Pierwszej Miłości", czy "Heli w opałach", a ostatnio w najnowszym sezonie "Usta usta". W popularnym serialu TVP "Na dobre i na złe" wcieliła się w rolę gosposi. Aktorka przyznaje w wywiadzie udzielonym "Faktowi", że lubiła pracę na planie w filmowej Leśnej Górze, a jej bohaterka szybko zdobyła serca widzów.

Praca przy tym serialu to był wspaniały czas. Moja bohaterka pokazywała, że gosposia to nie jest nikt gorszy i że nawet może być traktowana jako równoprawny członek rodziny. Zainspirowała też starszych ludzi do zrezygnowania z samotności, gdy się zakochała na stare lata i wyszła za mąż - mówi nam Emilia Krakowska.

Grana przez Emilię Krakowską gosposia Gabriela Krukowska bardzo była związana z doktor Zosią Stankiewicz-Burską - w tej roli oglądaliśmy Małgorzatę Foremniak. I to właśnie jej obecność na planie jest warunkiem, po spełnieniu którego Emilia Krakowska rozważałaby w ogóle powrót na plan do Leśnej Góry:

To byłoby ciekawe wyzwanie. Z tym, że trzeba by wtedy też przywrócić Gosię Foremniak, z którą tam byłam bardzo związana, by mój byt w serialu miał sens. Czy to by się udało? Ona musiałaby się zgodzić, by grać tam teraz babcię, bo przecież jej córka, która na początku serialu była mała, dorosła i jest już matką. Czy w jej wieku byłaby już gotowa na granie babci? – zastanawia się Krakowska.

Małgorzata Foremniak odeszła z Leśnej Góry po ponad 10 latach spędzonych na planie serialu, bo miała już serdecznie dość swojej postaci. Czy teraz da się przekonać do powrotu?

Przypomnijmy, że serial "Na dobre i na złe" przez wiele lat bił rekordy popularności. Nie schodzi z ekranów już od ponad dwóch dekad. Przez plan serialu przewinęły się takie gwiazdy jak: Artur Żmijewski, Małgorzata Foremniak, Krzysztof Pieczyński, Ewa Skibińska, Piotr Adamczyk, Maja Ostaszewska, Jolanta Fraszyńska, Dorota Segda, Daria Trafankowska, Marian Opania, Tomasz Kot, Agnieszka Dygant, Michał Żebrowski, Paweł Wilczak czy Edyta Jungowska.

Od 7 czerwca na TVP Seriale będzie można oglądać losy lekarzy z Leśnej Góry od pierwszego odcinka.

Czy chcielibyście, by Emilia Krakowska wróciła do Leśnej Góry? Czu uda się przekonać Małgorzatę Foremniak, by zagrała w serialu?