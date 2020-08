Fani serialu "BrzydUla" mają powód do radości. Już niebawem zobaczymy kontynuacje przygód Uli Cieplak, w którą wcielała się Julia Kamińska. W obsadzie nie brak też innych gwiazd, takich jak Filip Bobek czy Małgorzata Socha. Ta ostatnia chętnie dzieli się z fanami zdjęciami z serialowego planu, a tym samym zdradza, jak będzie się prezentowała jej bohaterka - Violetta Kubasińska.

Małgorzata Socha na planie "BrzyUli"

Jakiś czas temu plotkowano, że Małgorzata Socha ma koronawirusa. Aktorka wróciła jednak na plan "BrzydUli" i chętnie zdradza fanom kulisy serialu. Na jej Instagramie znalazły się wszak kolejne zdjęcia, na których Socha jest już po charakteryzacji i wygląda, jak jej bohaterka Violetta Kubasińska, która uwielbia odważne, czasem kiczowate stylizacje w neonowych kolorach.

Serialową stylizacją jest zachwycona sama Socha, która przyznała, że w kolejnych ujęciach Violetta będzie prezentowała się jeszcze lepiej.

No i proszę, Violetta jak Zeus sex machina, w kolejnej odsłonie. Tak samo jak Wy nie mogłam się doczekać powrotu tej postaci. Kolejne stylizacje przyprawiają o zawrót głowy. Co o nich myślicie? Który look Waszym zdaniem wygrywa do tej pory? - dopytywała aktorka, która przywoływała wcześniejsze zdjęcia z planu.

Małgorzata Socha we wpisie zrobiła celowy błąd, który idealnie pasuje do Violetty. Jej bohaterka słynęła z powiedzonek, które zawsze myliła i przekręcała, tworząc własne wersje. W tym przypadku Małgorzata z "Deus ex machina" (pojęcie boga, który gwałtownie rozwiązywał akcję, by sztuka nie trwała zbyt długo, w dramacie antycznym) zrobiła "Zeus sex machina" - zupełnie w stylu Violetty! Przy okazji gwiazda zdradziła, że na planie towarzyszy jej aktorka Mayu Gralińska Sakai, która odegra w "BrzydUli" znaczącą rolę, a którą widzowie mogą kojarzyć z takich produkcji jak: "Miszmasz czyli kogel mogel 3", "W głębi lasu" czy "Bodo".

A ze mną na zdjęciu Mayu Gralińska Sakai - cudowna i piękna dziewczyna. Jak myślicie, kim będzie dla Violetty? - dopytywała.

Fani komentują

Fani byli pod wrażeniem serialowej stylizacji Sochy. Nie obyło się bez komplementów.

Uwielbiam Violettę, to styl bycia.

Sztos!

Super fota - pisali.

A jak wam podoba się Violetta w takiej odsłonie?