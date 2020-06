Kuba Wojewódzki uwielbia prowokować internautów. Co jakiś czas wrzuca do sieci zdjęcia z kobietami, których twarzy nie pokazuje. Im bardziej jest tajemniczy, tym większe wzbudza zainteresowanie swoją osobą. Dziennikarz długi weekend spędza nad polskim morzem, gdzie zresztą ma mieszkanie. W czwartek podróżował między Gdańskiem a Gdynią. Na trasie strzelił sobie zdjęcie z autem w tle. Na miejscu kierowcy siedzi pewna pani. Internauci zastanawiają się, kto to.

Kuba Wojewódzki podróżuje po Trójmieście z nieznaną "Madzią"

Ubrany w warty kilkaset złotych t-shirt włoskiego domu mody Wojewódzki wybrał się nad polskie morze. Jak można było się spodziewać, ze stolicy nie wyjechał sam. Zdjęciem z tajemniczą kobietą pochwalił się na Instagramie. Fanka spytała, kto siedzi w samochodzie. Kuba szybko zareagował.

Madzia - odpowiedział

Kuba Wojewódzki screen Instagram / @kuba_wojewodzki_official

Jego odpowiedź to prawdopodobnie aluzja do plotek, które pojawiały się w ostatnich miesiącach, jakoby znów miał się zejść z Anną Muchą, która w "M jak miłość" wciela się właśnie w Madzię Marszałek. Chociaż kto wie, może jego tajemnicza kompanka faktycznie tak ma na imię? W końcu Magdalena to piękne i popularne w naszym kraju imię.

Dodamy tylko, że dziś już wiemy, z kim spotyka się aktorka. Wybrankiem jej serca okazał się kolega z teatru, syn Więcławskiego z "Rancza", Jakub Wons. Para zna się od lat, a w sieci nie brakuje jej wspólnych zdjęć. Paparazzi zdążyli już przyłapać ich na romantycznej randce.

