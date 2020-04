6. kwietnia Elżbieta II wygłosiła specjalne orędzie do narodu brytyjskiego, w którym rodaków prosiła o dyscyplinę w obliczu zagrożenia i podziękowała medykom za ich ciężką pracę. Niektórzy jednak w przemówieniu królowej doszukują się zakodowanej wiadomości do Meghan Markle i księcia Harry'ego, którzy z końcem marca oficjalnie odeszli z rodziny królewskiej.

Królowa Elżbieta II przekazała wiadomość Harry'emu i Meghan?

Królowa Elżbieta II podczas orędzia wypowiedziała się o rozłące z bliskimi, z którą mierzą się obecnie Brytyjczycy:

Dziś, po raz kolejny, wielu z nas poczuje ból związany z rozłąką z tymi, których kocha, ale w gruncie rzeczy wiemy, że to właściwy sposób postępowania - powiedziała królowa.

Wcześniej musieliśmy się zmierzyć z wieloma problemami, ale ten jest inny. Teraz łączymy się ze wszystkimi narodami, na całej kuli ziemskiej, we wspólnych dążeniach, wykorzystujemy przewagę nauki i nasz wrodzony instynkt, by przetrwać. Przetrwamy to wszystko i będzie to nasz wspólny sukces - kontynuowała monarchini.

Wielu uważa, że słowa te zaadresowane były nie tylko do narodu, ale też do księcia Harry'ego i Meghan Markle. Przypomnijmy, że Meghan Markle i książę Harry oficjalnie odeszli z rodziny królewskiej 31. marca, a obecnie przebywają w Los Angeles, dokąd w ostatniej chwili zdążyli się przeprowadzić.

Nie jest tajemnicą, że rozstanie z wnukiem i prawnukiem jest dla królowej bardzo bolesne. Elżbieta II miała utrudniony kontakt z Archiem już od dłuższego czasu, ponieważ Meghan i Harry od miesięcy dzielili swój czas pomiędzy Anglię a Kanadę, zostawiając synka w Ameryce Północnej. Jeśli słowa królowej zinterpretujemy w tym szczególnym kontekście, odkryjemy, że Elżbieta II ciągle ma nadzieję na dobre relacje z wnukiem, jego żoną i ich synkiem. Jak podaje źródło Harper's Bazaar, zarówno książę Harry, jak i Meghan Markle, byli dogłębnie wzruszeni przemową królowej.

Dla nich była to nie tylko przemowa doświadczonego przywódcy, ale także kojące słowa ciepłego wsparcia.

Specjalna wiadomość do Meghan

Harper's Bazaar doszukał się także specjalnej wiadomości zaadresowanej wyłącznie do Meghan Markle. Chodzi bowiem o broszkę, którą królowa miała na sobie podczas przemówienia. Elżbieta II nie ubrała swojej ulubionej, standardowej biżuterii, lecz tą, która należała do kolekcji Królowej Mary. Przypomnijmy, że tiara, którą Meghan pożyczyła od Elżbiety II na swój ślub z Harry'm, również należała do tej kolekcji, co ma być symboliczną odezwą do byłej księżnej.

Ten subtelny detal wydaje się być potwierdzeniem faktu, iż swoje słowa królowa adresowała też do przebywających w USA bliskich.

