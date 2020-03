Jacek Kurski chce upamiętnić Pawła Królikowskiego. Będzie festiwal ku czci aktora

Paweł Królikowski po wielu tygodniach hospitalizacji zmarł o poranku 27 lutego. Tego samego dnia wiadomość trafiła do mediów. Aktor został pochowany na warszawskich Powązkach, gdzie pożegnała go rodzina, przyjaciele i fani. Teraz prezes TVP Jacek Kurski chce upamiętnić Pawła Królikowskiego, nazywając festiwal jego imieniem.

Jacek Kurski chce upamiętnić Pawła Królikowskiego

Prezes TVP i aktor poznali się w 2016 roku. Właśnie wtedy Królikowski przybył do Kurskiego z pomysłem na polsko-czeski festiwal piosenki. Spróbował pozyskać patronat i wsparcie finansowe, co mu się udało. Po śmierci Kusego z "Rancza" prezes chciałby teraz nazwać festiwal, funkcjonujący do tej pory pod mianem "Festival CZ-PL", imieniem aktora:

Ja go poznałem bardzo szybko po tym, jak zostałem prezesem Telewizji Polskiej, wcześniej znałem go tylko z widzenia i tak przelotnie. Przychodził do mnie z pomysłem polsko-czeskiego festiwalu w Kudowie-Zdroju, który udało się wesprzeć i go uruchomić. Kilka jego wydań poszło, to był jego konik, to była jego pasja i mam nadzieję, że ten festiwal będzie się teraz nazywał imieniem Pawła Królikowskiego - mówił "Faktowi" Jacek Kurski

W rozmowie z "Faktem" Kurski wspominał Królikowskiego jako człowieka ciepłego i kochającego ludzi.

Człowiek niezwykły, bardzo ciepły, kochający ludzi, kino i telewizję. Nie znam nikogo, kto by mówił o nim źle czy uważał się za jego wroga. Strasznie szybko odchodzą tacy ludzie. Olbrzymi tłum ludzi na jego pogrzebie pokazuje, jakim był naprawdę człowiekiem - powiedział "Faktowi".

Kilka lat temu Paweł Królikowski opowiadał, skąd zrodził się pomysł na festiwal. Mówił, że mieszkając na Dolnym Śląsku, zbliżył się do kultury czeskiej.

Mieszkałem z żoną przez dziesięć lat we Wrocławiu, pracowałem tam w telewizji. I na początku sporadycznie, potem coraz częściej zaglądałem do naszych południowych sąsiadów Czechów. Poznałem język, kulturę, literaturę, kupowałem płyty, książki. Dowiedziałem się, że władze Kudowy-Zdroju byłyby skłonne wysłuchać, jakie mam pomysły. I przychyliły się do nich. To było trochę szaleństwo, ale wszystko się udało - mówił o festiwalu Paweł Królikowski.

Jacek Kurski podczas prezentacji wiosennej ramówki uczcił śmierć aktora minutą ciszy. Prezydent Andrzej Duda złożył kondolencje rodzinie aktora za pośrednictwem Twittera. Podobnie uczynił premier Matusz Morawiecki, publikując wzruszający wpis.

