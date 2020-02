Kilka dni temu Alicja Bachleda-Curuś przyleciała do Polski. W pierwszej kolejności odwiedziła swoje rodzinne miasto, czyli Kraków. Podczas wyjazdu towarzyszy jest syn Henio i to właśnie jego zdjęcie skradło całą uwagę internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo

Okazuje się, że powodów, dla których Alicja Bachleda-Curuś odwiedziła Polskę jest więcej. W piątek gwiazda uświetniła swoją obecnością pokaz najnowszej kolekcji biżuterii W.Kruk. Z tej okazji zaprezentowała się na okolicznościowej ściance w białym garniturze. Jak to przy okazji branżowych imprez bywa, Bachledę-Curuś szybko obskoczyli dziennikarze. Aktorka nie przyjeżdża do Polski za często, toteż miała pierwszy raz od dawna szansę, żeby bezpośrednio odnieść się do plotek dotyczących jej życia prywatnego. Tych przybyło po tym, jak w Nowy Rok oficjalnie zdradziła na Instagramie, że jest zakochana.

Alicja Bachleda-Curuś jest zaręczona

Podczas pokazu W.Kruk aktorka subtelnie dała do zrozumienia, że jej związek wszedł w kolejny etap. Na jej palcu pojawił się bowiem pierścionek zaręczynowy z białego złota.

Jestem w bardzo dobrym miejscu. Przede wszystkim znalazłam spokój wewnętrzny i szczęście, którego zawsze sobie życzyłam. Myślę, że do tego trzeba dojrzeć. Natomiast, nie mówię za dużo o życiu prywatnym, więc tak to zostawimy. Ale gratulacje przyjmę – przyznała w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Tożsamość narzeczonego Alicji Bachledy-Curuś nie jest znana. Do tej pory aktorka nie zdecydowała się na to, aby przedstawić go światu. Nie wiadomo więc nawet, czym się zajmuje w życiu oraz jakiej jest narodowości.

Narzeczonym ślemy ogromne gratulacje i życzymy dużej miłości!

MŁ