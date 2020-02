Już teraz widać, że książę Harry zyskuje z faktu, że zrzekł się tytułu oraz obowiązków względem rodziny królewskiej. Dzięki temu przestała obowiązywać go królewska etykieta i może robić to, co mu się podoba. Najlepszym dowodem na to jest najnowszy projekt młodszego syna księżej Diany. Wszystko wskazuje na to, że Harry spróbuje teraz czegoś zupełnie nowego, bowiem nagrywa utwór w duecie z Bon Jovim.

Książę Harry i Bon Jovi razem śpiewają

Spekulacje na temat tego, że książę Harry i Bon Jovi spotkają się, by nagrać utwór pojawiły się już jakiś czas temu. Teraz jednak sam zainteresowany potwierdził te spekulacje.

Na oficjalnym instagramowym profilu Sussexroyal, prowadzonym właśnie przez księcia Harry'ego i Meghan Markle, pojawiło się zdjęcie, na którym Bon Jovi pozuje obok Harry'ego. Co więcej na ujęciu od razu rzuca się w oczy, że wnuk królowej Elżbiety II trzyma w rękach gitarę. Chwilę później na profilu pojawiło się nagranie z profesjonalnego studia nagrań Abbey Road Studios w Londynie. Na krótkim filmie widać, że książę Harry i Bon Jovi mają próbę i wspólnie zaczynają śpiewać (niestety, nagranie pozostawia wiele do życzenia i nie wiele można usłyszeć).

Powiedziałem, że dam temu szansę. Zostańcie z nami - czytamy w opisie pod wideo.

Sam Bon Jovi zapytany w programie "The Chris Evans Breakfast Show With Sky" o współpracę z księciem Harrym zdradził:

Powiedział "tak", więc to zrobimy. Dam mu tamburyn i zobaczymy, co z tego wyniknie - usłyszeli widzowie.

Póki co wiadomo już, że panowie nagrają cover singla "Unbroken". Utwór ma zostać uznany za hymn międzynarodowych wielodyscyplinarnych zawodów sportowych stworzonych przez księcia Harry’ego - Invictus Games. Najbliższe wydarzenie przypada na maj tego roku. Zmagania sportowców będzie można podziwiać w Niderlandach.

