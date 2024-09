Edward Miszczak rozgląda się ponoć za serialem, który kiedyś w Polsacie był hitem, i po latach miałby szansę znowu podbić serca widzów z nowymi odcinkami. Na liście popularnych produkcji stacji ze słoneczkiem jest m.in. "Rodzina zastępcza". Serial emitowany w latach 1999-2008 mógł poszczycić się obecnością w obsadzie nie tylko plejadą sympatycznych dzieciaków, ale przede wszystkim takich gwiazd jak Piotr Fronczewski, Gabriela Kownacka czy Joanna Trzepiecińska. A w ciocię Ulę wcielała się sama Maryla Rodowicz, dlatego zapytaliśmy ją, czy gdyby padło na wskrzeszenie jej serialu, zgodziłaby się wrócić na plan.

Maryla Rodowicz o reaktywacji "Rodziny zastępczej". Postawiła warunek

Maryla Rodowicz darzy "Rodzinę zastępczą" ogromnym sentymentem. Choć nie był to jej debiut przed kamerą filmową, bo wcześniej zagrała m.in. w "Panu Kleksie w kosmosie", jak mówi, na planie serialu wiele się nauczyła. Ale jeśli chodzi o teoretyczny powrót produkcji, targają nią mieszane uczucia. Czy chciałaby grać znowu ciocię Ulę? - I tak i nie. To był genialny serial z kilku powodów. Genialny scenariusz i obsada. Dla mnie, amatorki, to była wielka przyjemność obserwowanie wielkich aktorów. Mankamentem były poranne godziny, miałam wtedy problem z bezsennością. Np. zasypiałam o 4 rano, a o 6 trzeba było wstawać. Gdybym mogła grać tylko po południu, to z dziką rozkoszą - powiedziała Plotkowi piosenkarka.

Te produkcje już wskrzesił Polsat

Póki co, Polsat w ostatnim czasie reaktywował inne znane produkcje. Kilka miesięcy temu na antenie stacji pojawiły się "Pamiętniki z wakacji". W nowej ramówce znalazło się też po latach miejsce na nowe odcinki paradokumentu "Malanowski i partnerzy". Miejsce Bogusława Cieślaka, który zmarł w 2021 roku, zajął Andrzej Grabowski. Słynny aktor wciela się w odnalezionego po latach jego brata, który przejmuje jego biznes i jest tym samym głównym bohaterem produkcji. Niedługo na antenie zobaczymy też popularny teleturniej w latach 2002-2005 "Awantura o kasę" z Krzysztofem Ibiszem w roli gospodarza. W przyszłym roku widzowie będę mieli szansę śledzić znowu muzyczne show "Must be the music". Nowymi jurorami jest m.in. Dawid Kwiatkowski i Sebastian Karpiel-Bułecka. Co wróci następne?