Program "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" zadebiutował w Polsacie w 2014 roku. Kulinarne reality show podbiło serca widzów na całym świecie. Amerykańska wersja programu wylansowała postać Gordona Ramsay'a, którego dziś nikomu nie trzeba przedstawiać. W polskich odsłonach "Hell's Kitchen" również nie brakowało charyzmatycznych prowadzących. W tej roli znaleźli się Wojciech Modest Amaro, Michał Bryś oraz Mateusz Gessler. Przez lata widzowie śledzili poczynania kucharzy w "Hell's Kitchen". W poprzednich edycjach nie brakowało sytuacji, które zarówno bawiły, jak i szokowały fanów. Oto najciekawsze z nich.

"Hell's Kitchen". Pocałunek Wojciecha Amaro z uczestniczką

Wojciech Modest Amaro chcąc podziękować uczestniczce za doskonale przygotowane danie, postanowił się z nią namiętnie pocałować. Pozostali uczestnicy byli w szoku, do momentu, gdy dowiedzieli się, że pod przebraniem kryła się żona prowadzącego.

Hell's Kitchen. Amaro fot. screen fragmentu programu Hell's Kitchen

"Hell's Kitchen". Elżbieta Romanowska i szokujące składniki dań

Elżbieta Romanowska nie miała zadowolonej miny, kiedy okazało się, że na talerzach pojawiły się nerki, oczy czy penisy wołowe. Widząc niecodzienne składniki aktorka miała ochotę uciec ze studia. Najgorzej poczuła się, kiedy zrozumiała, że musi je... zjeść. Nieciekawe przysmaki określiła tylko jednym słowem: "koszmar".

Hell's Kitchen. Ela Romanowska fot. screen fragmentu programu Hell's Kitchen

"Hell's Kitchen". Latające śmieci u szefa Michała Brysia

W jednym z odcinków cierpliwość szefa Brysia została wystawiona na próbę. Dania zaserwowane przez uczestników były na tyle niedobre, że wszystkie wylądowały w koszu. Później cała zawartość została wysypana przez niego na podłogę. Emocje wzięły górę, a kilku najgorszych kucharzy odesłano do domu.

Hell's Kitchen. Bryś fot. screen fragmentu programu Hell's Kitchen

"Hell's Kitchen". Zaloty kucharzy do Ewy Farnej

Muzycznym gościem programu "Hell's Kitchen" była Ewa Farna. Wokalistka była podrywana przez pięciu adoratorów. Wszyscy kucharze bardzo się starali dogodzić jej podniebieniu. Wymyślali przeróżne sposoby na to, aby przypodobać się pięknej artystce. Jednemu z uczestników w końcu się udało. Oczarował Ewę na tyle, że z przyjemnością jadła mu z ręki.

Hell's Kitchen. Ewa Farna fot. screen fragmentu programu Hell's Kitchen

"Hell's Kitchen". Robaki dla Izabeli Janachowskiej

Izabela Janachowska była przerażona, kiedy miała do czynienia z naczyniem wypełnionym pełzającymi robakami. Tancerka miała za zadanie wylosować składniki do potraw, które znajdowały się pod larwami mącznika. Prowadząca program "Taniec z Gwiazdami" długo nie mogła zdobyć się na odwagę, aż w końcu zrobiła to i krzyknęła przeraźliwie: "Ale to żyje! Jezu, to jest takie obrzydliwe!".

Hell's Kitchen. Izabela Janachowska fot. screen fragmentu programu Hell's Kitchen

Program "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia" potrafił zaskoczyć widzów. W najnowszym sezonie nie brakuje ciekawych zadań i wymagających konkurencji. Pamiętacie jeszcze inne szokujące konkurencje z poprzednich edycji "Piekielnej kuchni"? Nowe odcinki "Hell's Kitchen" można oglądać w Polsacie w każdą środę o 20:00.