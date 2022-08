Pomimo kontrowersji, program "Królowe życia" od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Do tej pory stacja TTV wyemitowała 12. sezonów. W czerwcu portal www.wirtualnemedia.pl informował jednak, że produkcja podjęła decyzję o zawieszeniu formatu. Dzięki udziałowi w telenoweli dokumentalnej rozpoznawalność zyskały również rodziny bohaterów. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci "Królowych życia".

REKLAMA

Zobacz wideo "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska w bikini wywija z koleżankami na jachcie

Mają 50 lat. Steczkowska, Lopez, Klum czerpią z życia

"Królowe życia" Jak wyglądają dzieci królowych?

Syn Dagmary Kaźmierskiej

Bez wątpienia najpopularniejszym programowym dzieckiem jest syn Dagmary Kaźmierskiej, Conan. Chłopak dorastał na oczach widzów. Dziś ma już 20 lat i studiuje medycynę. Królowa życia nie ukrywa, że syn jest jej oczkiem w głowie. Na 18. urodziny podarowała mu luksusowe auto. Kiedy Conan był mały, Dagmara na kilkanaście miesięcy trafiła do więzienia. Chłopiec mocno przeżył rozłąkę z matką. Od tamtego czasu łączy ich jeszcze mocniejsza więź. Syn celebrytki nagrał nawet piosenkę, w której nawiązuje do relacji z rodzicielką.

Córka Izy Macudzińskiej

Ślub Izy i Patryka mogliśmy oglądać kilka lat temu w programie "Królowe życia". Para jest ze sobą znacznie dłużej. Razem wychowują córkę Elizę, która jest już nastolatką. Podobnie jak Conan, dziewczyna dorastała na ekranie. Sławna mama chętnie chwali się zdjęciami pociechy. Internauci zgodnie twierdzą, że Eliza to kopia Izy.

Jarosław Kaczyński rusza na urlop. Znamy plany prezesa PiS

Syn Sylwii Peretti

Syn Sylwii Peretti, Patryk jest już dorosłym mężczyzną. Ma ponad 20 lat i nie stroni od mediów. Niejednokrotnie mogliśmy go zobaczyć w "Królowych życia", a także w mediach społecznościowych celebrytki. To właśnie Patryk poprowadził mamę do ołtarza, gdy w ubiegłym roku brała ślub z Łukaszem Porzuczkiem.

Córka Laluny Unique

Laluna jest mamą dorosłej córki. Laura początkowo towarzyszyła celebrytce w programie, jednak później wycofała się z show-biznesu, aby skupić się na nauce. Królowa życia usunęła także z Instagrama wszystkie zdjęcia pociechy, tłumacząc to troską o jej dobro.

Syn Jacka Wójcika

Jacek Wójcik jest przyjacielem Dagmary, który zawsze trwa przy jej boku. Choć występuje w "Królowych życia" od lat, niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym. Mężczyzna jest ojcem dorosłego syna, Piotra, który jest do niego bardzo podobny. Zdjęcie Jacka z potomkiem pojawiło się na oficjalnym profilu TTV.

Kotońska zapytana o udział w "Tańcu z Gwiazdami". Odpowiedź wiele zdradza

Córka Aleksandry Szafrańskiej

Aleksandra Szafrańska występuje w "Królowych życia" dopiero od niedawna. Prywatnie odnosząca sukcesy bizneswoman jest szczęśliwą mamą. Celebrytka chętnie dzieli się na Instagramie zdjęciami córki Zosi. Aktualnie Aleksandra spodziewa się drugiego dziecka. Już niebawem na świecie powita na świecie kolejną dziewczynkę.