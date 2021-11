Bądź na bieżąco. O uczestnikach i jurorach programów rozrywkowych, jak "The Voice of Poland", przeczytacie na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Na antenie TVP2 można aktualnie oglądać 12. edycję popularnego programu "The Voice of Poland", który od początku budzi wiele emocji. Chodzi chociażby o decyzje jurorów, w tym Sylwii Grzeszczak, które nie do końca przypadają do gustu widzom. W sobotę 13 listopada rozpoczęły się odcinki na żywo. Oto, kto nadal ma szansę na to, by zostać najlepszym głosem w Polsce.

Zobacz wideo Justyna Steczkowska płacze w "The Voice of Poland" [fragment]

"The Voice of Poland". Wiadomo, kto przeszedł do kolejnego etapu

Ostatniego wieczoru na scenie zaprezentowali się uczestnicy będący pod skrzydłami Justyny Steczkowskiej, Sylwii Grzeszczak, Tomsona z Baronem oraz Marka Piekarczyka. Zasady były proste. Do kolejnego etapu przechodziły po trzy osoby z każdej drużyny. Widzowie podczas głosowania drogą SMS mogli wybrać przechodzącą dalej dwójkę. Trener lub trenerka natomiast jednego walczącego o awans.

"The Voice of Poland". Ci trenerzy pożegnali się z programem po jednej edycji

W przypadku załogi Tomsona i Barona szansę otrzymali: Wiktor Dyduła, Wiktor Kowalski oraz Paulina Gołębiowska. Drużyna Sylwii Grzeszczak to obecnie: Julia Stolpe, Rafał Kozik oraz Igor Kowalski, który zdecydował się na zaśpiewanie eurowizyjnego hitu "Arcade" Duncana Laurence'a. Marek Piekarczyk będzie jeszcze trenował: Bartosza Madeja, Annę Hnatowicz i Karolinę Robinson. Z kolei od Justyny Steczkowskiej w następnym odcinku zobaczymy jeszcze Martę Burdynowicz, siostry Paulinę i Adrianę, a także Monikę Wiśniowską-Basel.

Jednak nie tylko same zmagania wokalistów i wokalistek można było oglądać tego wieczoru. Gościnnie za scenie programu zaprezentowały się Kasia Dereń oraz Becky Hill.

Kim Kardashian w kontrowersyjnej stylizacji na ślubie Paris Hilton

Jesteście zadowoleni z wyników tego odcinka na żywo?