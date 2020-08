Stacja TVP ujawniła, kogo zobaczymy w siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Na ekranie pojawią się nowi uczestnicy poszukujący miłości. Widzowie mogli ich już poznać za sprawą tzw. "odcinka zero", który miał miejsce w kwietniu. Jednak dopiero we wrześniu dowiedzą się, jak potoczyły się ich losy.

"Rolnik szuka żony 7" - wszyscy uczestnicy na polu

Program dopiero za dwa tygodnie trafi na antenę, ale promocja show ruszyła już pełną parą. Na oficjalnym profilu na Facebooku "Rolnika" zobaczyliśmy piękne, grupowe zdjęcie, jakie pojawia się przy okazji każdej edycji. Rolnicy i jedna rolniczka, w towarzystwie Marty Manowskiej, pozują razem na polu. Jest to podobno od wielu lat wciąż to samo miejsce, które zaprzyjaźniony z produkcją rolnik zostawia specjalnie nieskoszone, żeby można było zrobić piękne ujęcia z łanami.

Na Instagramie produkcji pojawiła się też krótka zapowiedź, w której możemy wysłuchać wypowiedzi reżysera, Konrada Smugi. Choć to już siódma edycja programu, to ma być pełna zaskoczeń i nagłych zwrotów akcji:

W tym programie scenariusz pisze życie, a życie, jak wiemy, jest bardzo nieprzewidywalne. I w tym sezonie się o tym przekonamy. Robiąc siódmą edycję myślałem, że nie jest w stanie mnie nic już zaskoczyć. A tu 1, 2, 3 odcinek i zupełnie nowa historia. To są zupełnie inne rzeczy, niż znaliśmy dotychczas - zachęca.

A kogo zobaczymy w jesiennej edycji?

Kim są uczestnicy siódmej edycji "Rolnik szuka żony"?

Dawid

Dawid ma 29 lat, mieszka i pracuje w województwie wielkopolskim. Wierzył, że znalazł już kobietę swojego życia. Doświadczył jednak rozczarowania i teraz chce poznać kogoś, kto go pokocha i nigdy nie zawiedzie. Mówi, że wygląd nie jest dla niego najważniejszy, ważne jest by miała poczucie humoru, była osobą otwartą, energiczną i kochała tańczyć.

Paweł

Paweł ma 38 lat i jest hoduje krowy. Planuje budowę domu i chciałby założyć już rodzinę i mieć trójkę dzieci. Zależy mu też, aby jego przyszła wybranka była od niego młodsza lub w podobnym wieku. Uważa, że łatwiej byłoby związać się z kobieta z czystą kartą, ale każdy ma u niego szansę – przeszłość partnerki niczego nie przesądza.

Józef

Józef jest 66-letnim wdowcem z województwa lubelskiego. 16 lat temu stracił żonę, która zmarła niedługo po wykryciu u niej guza. Nie ukrywa, że wygląd kobiety jest dla niego bardzo ważny, a jego wybranka musi go pociągać i dbać o siebie, być osobą dobrą, delikatną i młodszą niż on. Sam też przywiązuje dużą wagę do swojego wyglądu i kondycji - lubi podróżować, stara się dobrze odżywiać, potrafi gotować i piec.

Maciej

Maciej ma 31 lat i kończy doktorat z rolnictwa na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym. Preferuje też sportowy tryb życia – raz w tygodniu gra w siatkówkę, pływa na basenie, gra w paintball. Liczy, że wśród listów znajdzie się ten jedyny – od dziewczyny, która zechce zamieszkać z nim na wsi.

Magdalena

Magdalena to 26-letnia Wielkopolanka, która razem z rodzicami i bratem prowadzi gospodarstwo, w którym zajmują się uprawą zbóż, kukurydzy i ziemniaków. Jej pasją jest również kosmetologia, pracuje dodatkowo jako stylistka rzęs i paznokci. Choć ma za sobą nieudane małżeństwo, wierzy, że dzięki programowi w jej życiu pojawi wartościowy człowiek.

"Rolnik szuka żony" - kiedy premiera?

"Rolnik szuka żony" pojawił się na antenie TVP w 2014 roku. Od początku prowadzącą show jest Marta Manowska. Już w niedzielę, 13 września o godzinie 21:15, rozpocznie się emisja pierwszego odcinka.

