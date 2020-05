"Milionerzy". Gdzie toczy się akcja "Otella" Szekspira?

"Milionerzy" to teleturniej, w którym do wygrania jest okrągły milion złotych. Każdy z graczy, aby zdobyć nagrodę główną musi odpowiedzieć na dwanaście pytań. Zawodnik ma zawsze cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna jest poprawna. Dodatkowo, w sytuacji kryzysowej może ma do dyspozycji trzy koła ratunkowe: pomoc publiczności, telefon do przyjaciela i pół na pół. Zagadnienia dotyczą tematów z różnych dziedzin, a sumę gwarantowaną zapewnia poprawna odpowiedź na drugie i siódme pytanie.

"Milionerzy". Akcja "Otella"

Pytanie w ostatnim odcinku programu brzmiało:

Gdzie toczy się akcja "Otella" Szekspira?

A. w Europie

B. w Azji

C. w Afryce

D. w Ameryce

Prawidłową odpowiedzią była A - w Europie.

Warto dodać, że choć teleturniej "Milionerzy" jest na antenie łącznie 9 lat (z przerwami), to w jego historii tylko trzem graczom udało się wygrać główną nagrodę - milion złotych. Ostatnio do grona szczęśliwców dołączyła pani Katarzyna Kant-Wysocka z Gdańska, miłośniczka kultury antycznej, absolwentka filologii klasycznej, a zawodowo specjalistka ds. marketingu. Poprzednimi zwycięzcami byli Maria Romanek z Bezmiechowej Dolnej, emerytowana nauczycielka i działaczka społeczna (2018 rok) oraz Krzysztof Wójcik ze Szczecina (2010 rok).

Teleturniej "Milionerzy" od lat cieszy się ogromną popularnością. W 2019 roku przed telewizorami zasiadło około 1,9 mln widzów.