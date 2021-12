Anna Lewandowska przygotowuje się do Bożego Narodzenia od początku grudnia. Wstawiła zdjęcia z kolejnego przyjęcia. Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa fani trenerki martwią się o bezpieczeństwo jej i gości. Co na to trenerka?

4 Instagram/annalewandowskahpba Otwórz galerię Na Gazeta.pl