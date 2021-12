Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Agnieszka Kotońska razem z mężem i synem występuje w "Gogglebox". Format programu polega na tym, że uczestnicy sami oglądają programy telewizyjne, komentując wszystko na żywo. Widzowie najbardziej doceniają tych, którzy mówią spontanicznie i szczerze. Najważniejsza jest naturalność.

Agnieszka Kotońska z "Gogglebox" zaczyna święta

Chociaż uczestnicy programu z założenia mają być widzami "jak każdy", to dzięki produkcji zdobywają popularność. To często wpływa na zmiany wizerunku. Tak było w przypadku Agnieszki Kotońskiej. Celebrytka od pierwszego odcinka programu przeszła metamorfozę. Z dumą opowiadała wielokrotnie o tym, jak zrzuciła kilkadziesiąt zbędnych kilogramów. Siła woli i determinacja połączona z cieżką pracą zaowocowały całkowitą zmianą wizerunku, lepszym samopoczuciem i zdrowiem. Kotońska podkreślała, że zmieniła przy tym styl życia. Komentujący zwracają na to uwagę także pod najnowszym filmem celebrytki, na którym tańczy do świątecznej muzyki, cała w łańcuchach choinkowych.

Agnieszka Kotońska po kolejnej metamorfozie. Karuzela zmian przyspiesza

Kotońska wykonała improwizowany układ taneczny do świątecznego przeboju Mariah Carey "All I Want for Christmas is You". Na głowie ma uszy renifera i wianek z lampek. Ważnym rekwizytem są też zimne ognie, które podobno zadymiły całą kuchnię.

Agnieszka z "Gogglebox" przesadziła z filtrami?

Widać, że nagrywając wideo, naprawdę dobrze się bawiła, ale uwagę fanów przykuła przede wszystkim jej twarz. Rysy Kotońskiej bardzo się zmieniły.

Co ci się stało z twarzą? - pyta jedna z fanek.

Coś poszło nie tak.

No raczej botoks wleciał za mocno - stwierdziła inna osoba w komentarzach.

Pojawiły się też wpisy w obronie uczestniczki "Gogglebox". Zgodnie z nimi, to nie kwestia zabiegów estetycznych.

Filtry teraz są takie - stwierdziła fanka.

Agnieszka zdaje się tym nie przejmować. Pod filmem napisała, że spaliła prawie połowę kuchni i ma kontuzję palca, ale wszystko wynagrodziła jej "wena twórcza".