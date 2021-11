Więcej informacji o artystach znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl.

Michał Wiśniewski czwartek przywitał w nostalgicznym nastroju. Na Instagramie podzielił się zdjęciem, które wyjątkowo go rozbawiło. Fotografia przedstawia gwiazdę za czasów młodości. Fani uważają, że wokalista kilkanaście lat temu wyglądał jak kopia bożyszcze kobiet - James Dean, czy Robert Pattinson. Nie zabrakło jednak głosów, że przez lata kariery bardzo się zmienił.

Michał Wiśniewski pokazał zdjęcie z czasów młodości

Michał Wiśniewski jest w stałym kontakcie z fanami. Na Instagramie regularnie publikuje zdjęcia z życia prywatnego. Bez wątpienia jest jednym z najbardziej charakterystycznych artystów w polskim show-biznesie. Wokalista od lat jest wierny czerwonym włosom, które stały się już jego znakiem rozpoznawalnym. Na Instagramie postanowił wrócić pamięcią do czasów młodości i opublikował kadr, na którym pozuje w zupełnie innym wydaniu, niż te, do jakiego przyzwyczaił fanów. Trzeba przyznać, że Michał w chłopięco przeciętych włosach i bez kolczyków to niecodzienny widok.

Poprawiło mi to humor - napisał wokalista.

Fani w sekcji komentarzy zasypali wokalistę komplementami. Padły porównania do znanych, hollywoodzkich aktorów, do których wzdychają kobiety na całym świecie.

Przystojny chłopak na zdjęciu.

Trochę zmian jest.

Włosy extra ścięte, grzeczny, ładny chłopiec i taki do dziś.

Trochę James Dean zmieszany z Robertem Pattisonem - czytamy.

Zgadzacie się z internautami i widzicie podobieństwo do ikon kina?