Marta Żmuda Trzebiatowska pod koniec maja po raz drugi została mamą. Tak jak i informacje o ciąży, tak i płeć dziecka trzymała dość długo w tajemnicy przed fanami. Dopiero gdy maluch miał kilka dni, media dotarły do tego, że aktorka i jej mąż Kamil Kula doczekali się wymarzonej córki, a ich trzyletni syn Brunon siostry. Według doniesień dziewczynka otrzymała imię Paulina.

Marta Żmuda Trzebiatowska promienieje po ciąży

Żmuda Trzebiatowska niechętnie mówi o życiu prywatnym i mocno chroni bliskich, ale lubi pokazywać, co słychać u niej w kwestiach zawodowych. Od czasu do czasu dodaje w mediach społecznościowych post, w którym zdradza, co u niej słychać. Tym razem poinformowała obserwatorów Instagrama, że pojawi się w "Dzień Dobry TVN", gdzie udzieliła wywiadu. Jednak to, co zwraca uwagę, to jej wygląd. Aktorka na ujęciu ma na sobie musztardową, długą sukienkę, która lekko podkreśliła jej sylwetkę. Dzięki temu możemy zobaczyć, że szybko wróciła do formy sprzed ciąży i naprawdę aż trudno uwierzyć, że urodziła dziecko niecały miesiąc temu. Internauci zwrócili uwagę na jej promienny wygląd, a niektóre użytkowniczki portalu zachwycają się sukienką:

O rany, jaka piękna sukienka!

Bardzo pięknie pani wygląda. Tak dziewczęco. Jak pani to robi, że coraz młodziej?

Pani Marto, jest pani naturalnie piękną kobietą z pięknym uśmiechem. Bez silikonów, napompowanej twarzy. Mało jest teraz takich kobiet, a szkoda - komplementują.

Marta Żmuda Trzebiatowska to jedna z gwiazd, które niedawno urodziły. Na początku maja mamą także po raz drugi została Anna Lewandowska. Ona i Robert Lewandowski doczekali się drugiej córki, której nadali imię Laura. Trenerka szybko wróciła do formy i ostatnio pochwaliła się sylwetką po ciąży. 10 czerwca urodziła Małgorzata Rozenek. Razem z Radosławem Majdanem powitali na świecie pierwszego wspólnego syna, Henryka. Rodzicami niedługo zostaną także m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan oraz Agnieszka Radwańska i Dawid Celt.