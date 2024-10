Kamala Harris obecnie prowadzi kampanię jako kandydatka Demokratów na prezydentkę USA. Swój głos w najbliższych wyborach odda na nią między innymi Taylor Swift, co na pewno podbiło zasięg polityczki. Za przeciwnika ma Donalda Trumpa, który już udowodnił, że tak łatwo nie da za wygraną i regularnie obraża swoją przeciwniczkę. Wspomniana dwójka na co dzień udziela się medialnie, w związku z czym omawiane są nie tylko ich wypowiedzi, ale i to, jak się zachowują i wyglądają. Poświęćmy zatem uwagę wizerunkowi Harris.

Kamala Harris przeszła ogromną metamorfozę stylu. Wygląd sprzed lat może zaskoczyć

Na kadrach z chociażby 2016 roku widzimy uśmiechniętą polityczkę w rozpiętej marynarce, białym topie, zielonej apaszce i spodniach o prostej nogawce. W takim wydaniu Kamala Harris została przyłapana przez paparazzi. Możemy dzięki temu przekonać się, że dawniej stawiała na większy luz i subtelną nonszalancję. Często sięgała po jeansy i sportowe obuwie - w takim wydaniu zdarzało jej się pozować na ściance. Jako wiceprezydentka USA od 2021 roku dba o elegancję, zwłaszcza na co dzień. Zawsze ma starannie ułożone włosy, a także wybiera garnitury w kolorze granatowym, czarnym, beżowym czy białym, które podkreślają powagę jej urzędu. Uwielbia ponadto komplety. Zdecydowanie częściej stawia również na szpilki, subtelną biżuterię i delikatny makijaż. Wiemy też, że chętnie wspiera amerykańskich projektantów, do których należą Carolina Herrera, Michael Kors czy Prabal Gurung i Christopher John Rogers. Obecnie looki Harris są inspiracją dla kobiet na całym świecie.

Kamala Harris https://www.instagram.com/kamalaharris/

Kamala Harris oceniona przez modowego tiktokera. Będzie jej miło?

Ubiór polityczki omawiany jest przez wielu twórców, między innymi przez tikokera Mateja, który w swoich materiałach skupia się na stylu i markach luksusowych. - Przepięknie skrojone garnitury, które nadają jej męskiego, silnego wydźwięku w polityce, ale i tak jest kobieca. Potrafi wyglądać delikatnie, świeżo. Wyobrażacie sobie polityka w Polsce w stylizacji od Schiaparelli? Bo ja nie. Garnitur od Chloe powala na kolana (...) Od zawsze kochała perły - są nietuzinkowe, szlachetne, czyste. Nadają jej klasy i wyjątkowości, a czarne perły nie są częstym zjawiskiem - przekazał w jednym z nagrań. - Kamala Harris uwielbia luksus i bardzo dobrze podbija nim stylizacje z klasą, a nie kasą. Tak się buduje wizerunek silnej, niezależnej kobiety w polityce, czyli świecie zdominowanym przez mężczyzn. Propaguje ona określone wartości polityczne, co w polityce nie jest przypadkiem ani rzadkością. Jest prosto, ale nie ma nudy. Chyba lepiej być nie może - dodał.