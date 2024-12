Andrzej Piaseczny w 2024 roku skończył 53 lata. Choć od jego debiutu minęły już ponad trzy dekady, wierni fani wokalisty wciąż lubią zanurzyć się w archiwalnych nagraniach, by z nostalgią powspominać początki kariery idola. Jedno z kont na Instagramie, zajmujące się owymi wspomnieniami, opublikowało fragment teledysku jednego z przebojów Piaska. W komentarzach zatrzęsienie!

Andrzej Piaseczny z lat 90. hitem w sieci. Porównania do George'a Michaela to dopiero początek

W ostatnim czasie w sieci popularność zdobywają strony, które przenoszą internautów w przeszłość, przypominając o minionych dekadach. Niedawno bohaterem jednej z nich został Andrzej Piaseczny. Na instagramowym profilu @sentymenty_oficjalnie, które regularnie publikuje vintage’owe reklamy telewizyjne czy kultowe sceny polskich seriali, tym razem pojawił się fragment teledysku do utworu "Mocniej". Widzimy na nim 27-letniego wówczas Piaska w postawionych do góry charakterystycznych blond włosach i zalotnym spojrzeniu. W komentarzach pod postem spłynęły zaskakujące porównania. "George Michael w 'Fastlove' (piosenka artysty wraz z teledyskiem z 1996 roku), trochę Danzel" -czytamy w dyskusji pod nagraniem. Co ciekawe, Piasek ma także przypominać... popularnego obecnie wykonawcę. "Pierwszy Oki" - zażartował internauta. Zapewne chodzi o charakterystyczną fryzurę na tzw. jeżyka i dobrane do look'u tzw. "szybkie okulary" (charakterystyczne wąskie, futurystyczne oprawki, które zyskały popularność w latach 90., kojarzone m.in. z atrybutami w filmie 'Matrix'). Okulary te są znakiem rozpoznawczym młodego rapera. Dostrzegacie podobieństwo?

Andrzej Piaseczny w "szybkich okularach" i ze słynnym odtwarzaczem. "To był naprawdę dobry pop"

Inni z sentymentem wspomnieli minione czasy, doceniając twórczość młodego Piaska. "To był naprawdę dobry pop", "To były takie fajne czasy" - pisali pod postem. Nie obyło się także bez odwołań do rekwizytów z teledysku. Szczególną uwagę zwrócił kultowy odtwarzacz płyt i okulary wokalisty. "Ten odtwarzacz CD jak w hipermarketach, gdzie można było po szkole posłuchać hiciorów z "30 ton - lista, lista przebojów" (program w TVP prezentujący 30 najpopularniejszych piosenek w Polsce)", "W tamtym czasie kosztował 12 tys. złotych", "Wszyscy mieli takie okulary, miałem i ja", "Szybkie okulary" - wspominali internauci.