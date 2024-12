Annę Popek opuścił zapał do pracy w TV Republika? Komentarz dość cierpki

Anna Popek przez lata była związana z TVP. W telewizji publicznej pracowała m.in. za czasów Jacka Kurskiego. Jednak kiedy w TVP doszło do dużych zmian, musiała pożegnać się z posadą w "Pytaniu na śniadanie" (wcześniej straciła też pracę w Polskim Radiu). Popek na jakiś czas zniknęła z przestrzeni medialnej, ale w marcu tego roku poinformowano, że dołączyła do ekipy TV Republika. W najnowszej rozmowie prezenterka wspomniała o pracy w skrajnie prawicowej stacji.

Anna Popek o TV Republika. "Na razie pracuję tam, gdzie mogę"

Anna Popek nie kryła rozgoryczenia po tym, jak została zwolniona z TVP. "Nie chciałam tego rozstania, ale trzeba przyjmować fakty takimi, jakie one są. Z pokorą i rozumieniem" - napisała w oświadczeniu. Potem dołączyła do TV Republika, gdzie prowadzi śniadaniówkę "Wstajemy". Już w pierwszych odcinkach energicznie ugniatała ziemniaki, a później donosiła z domu różne rekwizyty, których brakowało w studiu. Zdarzało jej się nawet "lewitować". Prezenterka nie ukrywa, że praca przed kamerą to jej żywioł. "Jestem zwierzęciem telewizyjnym, kocham telewizję, ale przede wszystkim kocham widzów i kocham tworzyć. Naprawdę twórczość i kreowanie czegoś, tematów, sposobu pokazania, to dla mnie jest fascynujący świat" - powiedziała w rozmowie z Jastrząb Post.

I choć o roli prezenterki mówi z dużym entuzjazmem, trudno oprzeć się wrażeniu, że już o nowej stacji nie wypowiada się już z takim samym zaangażowaniem. Kiedy bowiem wspomniała o pracy dla Tomasza Sakiewicza, przyznała, że "pracuje, gdzie może".

Robię to teraz w Telewizji Republika. Wydaje mi się, że z zadowoleniem widzów, bo oglądają nas bardzo chętnie. Na razie pracuję tam, gdzie mogę

- powiedziała.

Anna Popek zdradza, co robi, by dobrze wyglądać przed kamerą

Na tym nie koniec. Anna Popek przyznała, że praca prezenterki i tworzenie materiałów do telewizji daje jej satysfakcję. Przy okazji zdradziła, jak o sobie dba, by lepiej wypaść przed kamerą. - Chodzę spać wcześnie, pilnuję diety, żeby dobrze wyglądać, ćwiczę, żeby mieć formę i się nie garbić na antenie, ale przede wszystkim fascynują mnie te tematy, które poruszam. (...) Dla mnie to jest wspaniała przygoda życia - powiedziała w rozmowie ze wspomnianym portalem.