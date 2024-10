Anna Starmach usłyszała, że "wciąż się uśmiecha". Jej reakcja porusza

Anna Starmach to była jurorka "MasterChefa" oraz programu "MasterChef Junior". Dała się poznać szerszej publiczności jako znawczyni wielu kuchni i ekspertka od słodkości. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 647 tys. osób, przed którymi Starmach nie kryje kulis prywatnego życia. W jednym z jej ostatnich InstaStories wyznała m.in., że korzysta z terapii.

Anna Starmach nie uśmiecha się każdego dnia. Do jednego nie może wrócić

"Pani Aniu, jak pani dba o siebie w gorszych chwilach?" - zapytał Starmach jeden z internautów. Była jurorka "MasterChefa" postanowiła nie lukrować rzeczywistości. W odpowiedzi dodała swoje zdjęcie, na którym trudno mówić o uśmiechu. "To ja wczoraj tak à propos tego: pani Aniu, pani to się ciągle uśmiecha" - odpowiedziała szczerze. "Co mi pomaga? Terapia, farmakologia, długie spacery, patrzenie w ogień w kominku, rozmowy z przyjaciółmi, beztroskie bieganie w deszczu z moimi dziećmi" - oznajmiła. Wspomniała także o aktywności fizycznej. "Dobrze działały na mnie treningi, ale jakoś nie mogę do nich wrócić" - dodała kulinarna ekspertka.

Magda Gessler kąśliwie o braku Anny Starmach w programie

"Aniu, to było niezapomniane dwanaście lat na planach programu 'MasterChef'. Dziękujemy za twoje zaangażowanie, profesjonalizm oraz wkład w rozwój 'MasterChefa'. Wszystkie cenne wskazówki dla uczestników, masę pozytywnej energii, nieustający uśmiech i najszczersze emocje, których dostarczałaś widzom. Do odważnych świat należy, dlatego wierzymy, że spełnisz marzenie o własnym miejscu w twoim ukochanym Krakowie. Na pewno opowiemy o tym w 'DDTVN'. Trzymamy mocno kciuki za nowy projekt. Życzymy ci samych sukcesów, nie tylko tych kulinarnych!" - tak ze Starmach pożegnała się stacja w oficjalnym komunikacie na Instagramie. Z kolei w najnowszym sezonie "MasterChefa" Gessler zwróciła się do Morana i nawiązała do braku Starmach w programie. - No i co, jak się czujesz w tym towarzystwie? Brakuje ci jednej kobiety - zaczęła. - Nareszcie jestem szczęśliwa. Mam dwóch znakomitych kucharzy, każdy robi co innego - dodała twarz "Kuchennych rewolucji". Co na to Starmach? "Od kilku dni wysyłacie mi screeny artykułów z różnych portali z prośbą o komentarz. Niech moim komentarzem będą życzenia: Abyście zawsze mieli obok siebie życzliwych i serdecznych wam ludzi, na których możecie liczyć niezależnie od okoliczności" - oznajmiła w mediach.